Le scacce sono un piatto rustico e saporito diffuso in tutta la provincia di Ragusa e nella sua provincia. Si tratta di focacce lievitati e sottili, da farcire a proprio piacimento. La ricetta tradizionale prevede un ripieno a base di cipolle, passata di pomodoro e formaggio Ragusano DOP.

Le origini delle scacce sembrano risalire al tempo dei Greci, quando verdure e formaggio veniva usate per arrotolare delle sfoglia di pasta lievitata. La scaccia ragusana oggi è un piatto natalizio. Questa consuetudine risale alla seconda metà del 1700, quando il principe di Paternò le fece servire ai suoi ospiti per la Cena di Natale.

Ed ecco gli ingredienti per le scacce:

500 g di farina di semola rimacinata di grano duro

500 g di ragusano stagionato

700 g di salsa di pomodoro

25 g di lievito da sciogliere in ¼ di litro d’acqua e un cucchiaio di sale

3 cipolle bionde

5 cucchiai di olio d’oliva

un ciuffo di prezzemolo per aromatizzare la salsa

sale

pepe

La preparazione delle scacce richiede alcuni passaggi.

La prima cosa da fare è appassire le cipolle con dell’acqua in una padella capiente. Quando sono diventate morbide, versate la salsa, aggiungete prezzemolo e due cucchiai d’olio. Fate cuocere per circa un’ora. Alla fine salate, pepate e fate raffreddare. La salsa dovrà essere fredda al momento di condire la scaccia.

Per fare l’impasto, mescolate in una ciotola farina, tre cucchiai d’olio e il lievito sciolto. Impastate fino a formare un panetto omogeneo . Coprite il panetto con un panno e fatelo lievitare per mezz’ora. Grattugiate il formaggio ragusano e tenetelo da parte. A questo punto, dividete il panetto in quattro parti uguali: saranno la base delle vostre quattro scacce, da preparare una alla volta. Stendete la pasta con il mattarello formando un rettangoloo. Spalmate la salsa fredda al centro in verticale. Unite il formaggio, aggiungete un po’ d’olio e procedete alla chiusura. Va ripiegato come se fosse un libretto. Sigillate i bordi del fagottino esterni con le dita per assicurarne la chiusura. Bucherellate la superficie con una forchetta e spennellate con olio. Foderate una teglia con carta forno, spennellate con dell’olio per non far attaccare le scacce e infornate a 220° per 30-40 minuti.