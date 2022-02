Mezzalune di pasta sfoglia farcite con ricotta e limone

Si chiamano sochniki e sono dei dolcetti tipici della cucina ucraina. Anche questa volta ci troviamo di fronte a un piatto che supera le frontiere e cancella la crisi. Quei dolcetti, infatti sono molto amati anche in Russia. I Sochniki sono delle mezze lune di sfoglia a base di burro e farina. Vanno farciti con una crema leggera di ricotta, aromatizzata alla scorzetta di limone. I Sochniki venivano preparati per le occasioni speciali come Natale e Pasqua ma oggi vengono consumati ogni giorno.

Gli ingredienti per preparare i sochniki

Farina 00 400g

Burro A Temperatura Ambiente 120g

Zucchero 120g

Uova 3 (Una Per Spennellare)

Sale Un Pizzico

Panna Fresca Liquida 100g

Lievito Istantaneo Per Dolci Una Bustina

Ricotta Fresca 200g

Farina 0 50g

Panna Acida 40g

Albumi 1

Buccia Di Limone Q.B

Zucchero A Velo 50g

Sochniki, ecco come prepararli

La prima cosa da fare è preparare la pasta sfoglia. Mettete il burro a temperatura ambiente in un ciotola, unite lo zucchero ed iniziate a lavorare con le fruste elettriche. In una seconda ciotola aprite un uovo e sbattetelo leggermente. Unite l’uovo sbattuto al burro e mescolate. Aggiungete la panna fresca, un pizzico di sale e poco alla volta la farina setacciata insieme al lievito. Lavorate con le mani fino ad ottenere un composto omogeneo e abbastanza elastico. Fatene una palla, avvolgetela con della pellicola trasparente e mettetela in frigo per un’ora.

A questo punto potete occuparvi del ripieno. Scolate la ricotta e passatela con un colino così da eliminare il siero ed il latte in eccesso. Versate la ricotta in una ciotola, unite un albume d’uovo, l’estratto di vaniglia, un cucchiaio di farina setacciata, la panna acida e la scorza di limone. Lavorate con un mestolo tutti gli ingredienti fino ad ottenere una farcia cremosa e senza grumi.

Riprendete il vostro impasto e stendetelo con un matterello formando una sfoglia di circa mezzo centimetro. Formate dei cerchi con l’aiuto di un coppapasta. Farcite ogni porzione di impasto con due cucchiai di crema alla ricotta e richiudetela a portafoglio senza però sigillare i bordi così che il ripieno si veda. Posizionate i vostri sochniki su una leccarda ricoperta con un foglio di carta forno, spennellate la superficie con un uovo leggermente sbattuto e cuocete a 200 gradi per 20/25 minuti facendo attenzione a non farli scurire in superficie. Servite i sochniki con una spolverata di zucchero a velo dopo averli fatti leggermente intiepidire.