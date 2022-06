Il segreto del piatto: ingredienti di alta qualità

Gli spaghetti con le vongole sono un piatto tipico dell’estate al Sud Italia. Con una piccola correzione, questa ricetta può diventare ancora più gustosa, raccontando al tempo stesso i sapori del mare e quelli della terra. La ricetta di oggi prevede che al tradizionale condimento delle vongole si aggiungano le zucchine. Il risultato è il non plus ultra per un primo piatto estivo, perchè tra zucchine e vongole è amore a primo assaggio. Questa ricetta, da preparare con spaghetti o linguine, tiene conto della stagionalità degli ingredienti: un fattore importante per una cucina di qualità.

La ricetta di oggi è frutto della passione e della creatività dello chef blogger Max Mariola. Il cuoco di origine romana ha messo un tocco in più: per rendere più croccante il piatto, Mariola ha sbriciolato una sfoglia di pane carasau sulla spaghettata.

Gli ingredienti per la pasta con zucchine e vongole

spaghetti – 200g

Vongole – 500 g

Pane Carasau, una sfoglia

Zucchine romanesche con fiore -4 pz

Aglio fresco

Basilico

Limoni

Olio extravergine di oliva

Peperoncino fresco

La ricetta degli spaghetti con vongole e zucchine

In una padella versate le vongole, uno spicchio d’aglio e un filino d’olio, coprite con il coperchio e lasciatele aprire per qualche minuto a fiamma bassa, scuotendo la padella di tanto in tanto. Trasferite le vongole in un recipiente e lasciatele intiepidire, filtrate il sughetto di cottura delle vongole e tenete da parte.

Sgusciatele tutte lasciando qualcuna con il guscio per la decorazione finale. Lavate e spuntate le zucchine, tagliatele a dadini e fatele cuocere per 10 minuti in una padella con un filo d’olio e 1 spicchio d’aglio. Non appena le zucchine risulteranno morbide, aggiungete i molluschi sgusciati, salate e mescolate.