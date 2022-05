Un secondo da usare come portata unica

Lo Spezzatino alla birra con carote è un piatto rustico, tipico della cucina tradizionale contadina. Come secondo di carne, questo sprigiona un profumo inebriante, ed è una vera delizia per il palato. Va accompagnato con delle croccanti patate al forno, o da un contorno saporito di verdure di stagione. Anche questa ricetta può avere un tocco gourmet. Nel video, infatti, potete ammirare la versione dello chef stellato Cristiano Tomei, che ci ricorda come questa pietanza abbia anche origini belghe.

Ecco gli ingredienti per lo spezzatino alla birra

800 g di Vitellone (tagliato a pezzi)

20 cl di Birra rossa

600 g di Carote

1 spicchio di Aglio

1 Cipolla

1 costa di Sedano

1 Arancia bio

20 g di Farina 0

Coriandolo in polvere

Cannella in polvere

Noce moscata

1 ciuffetto di Prezzemolo

4 cucchiai di Olio extravergine di oliva

Sale e Pepe

Come preparare lo spezzatino alla birra

In una ciotola capiente versate la farina, un pizzico di coriandolo e uno di cannella, grattugiatevi della noce moscata e mescolate bene. Tagliate la carne a pezzetti regolari di circa 4 cm di lato, quindi passateli nella ciotola e girateli bene, in modo che si ricoprano di farina e spezie in maniera uniforme. Grattugiate la scorza dell’arancia e mettetela in una ciotolina; spremetene il succo e tenetelo da parte.

Mondate e tagliate a pezzetti cipolla e sedano, poneteli in un tegame capiente e fateli soffriggere in un fondo di olio per 4-5 minuti a fuoco basso. Quando sono un po’ coloriti, trasferiteli in una ciotola. Aggiungete un filo di olio e fate rosolare la carne nello stesso tegame per 2-3 minuti a fuoco vivace finché si sarà dorata bene, quindi salatela leggermente; toglietela e mettetela nella ciotola insieme a cipolla e sedano. Versate la birra e il succo dell’arancia nel tegame, abbassate la fiamma e ‘deglassate’ il fondo, usando un mestolo piatto in modo che si sciolga bene.

Aggiungete l’acqua, la scorza dell’arancia grattugiata, riportate a bollore e trasferite carne e verdure nel tegame. Unite un po’ di prezzemolo e fate cuocere per 2 ore, a fuoco basso e con il coperchio, unendo ogni tanto acqua bollente quando il sugo si addensa troppo. Nel frattempo pelate e lavate le carote, poi tagliatele a pezzetti piuttosto grossi.

Trascorso il tempo di cottura indicato, aggiungete le carote alla carne e regolate di sale; unite il rosmarino, l’aglio sbucciato e riportate a bollore. Cuocete sempre a fiamma bassa per una ventina di minuti, finché le carote saranno morbide ma non sfatte. Fate riposare lo spezzatino per pochi minuti, quindi servitelo.