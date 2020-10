Il finger food più famoso del mondo arriva dagli States

I corn dog sono uno degli street food statunitensi più amati. Sono dei fragranti wurstel da passeggio, fritti in una pastella di farina di mais. I corn dogs sono presenti dappertutto negli States. Si trovano nelle feste di contea o agli eventi sportivi, ma anche passeggiando per le downtown delle grandi città.

L’origine di questa preparazione risale agli Anni ’20; divenennero famosi soltanto venti anni dopo grazie ai fratelli Carl e Neil Fletcher che proposero i “corny dogs” alla Texas State Fair. Perfetti da gustare durante una passeggiata, i corn dog sono una ricetta decisamente sfiziosa. Ormai si sono diffusi anche in tutta l’America e in Oceania: in Argentina li chiamano “Panchuker”, in Canada “Pogo sticks”, in Australia “Pluto Pup”.

I corn dogs sono uno dei finger food più famosi al mondo. Ecco gli ingredienti per preparare questi wurstel fritti a casa: 6 Wurstel, Farina 00 50 g. Per la pastella che li avvolge servono farina di mais 150 g, Farina 00 65 g, un’uovo, Latte intero 200 g, Bicarbonato 5 g, Zucchero 15 g, un pizzico di Paprika dolce e sale.

Il primo passo è preparare la pastella. In una ciotola capiente versate la farina di mais e la farina. Unite anche sale e zucchero. Versate il bicarbonato e la paprika. Prendete una frusta a mano. Amalgamate gli ingredienti e unite, un poco alla volta, il latte a temperatura ambiente. Aggiungete un uovo al composto. Continuate a frustare fino ad ottenere un composto privo di grumi e denso. Versate la pastella in un recipiente cilindrico. A questo punto prendete i wurstel e tagliateli a metà. Infilzate la parte non tagliata del wurstel con lo spiedino. Passate i wurstel nella farina avendo cura di ricoprire interamente la loro superficie. A questo punto immergete i wurstel nella pastella. I corn dogs vanno fritti in olio di semi a 170 gradi. Friggete ciascun wurstel per circa 4 minuti fino a quando non sarà ben dorato. Dopo aver eliminato l’olio in eccesso, serviteli ancora caldi.