Una ricetta entrata nella storia della cucina italiana

Le tagliatelle con prosciutto e funghi sono un primo piatto che rievoca gli anni Ottanta. Quella pietanza è diventata un “classico” della cucina italiana. Ma siccome siamo un po’ snob, oggi è quasi impossibile trovare quelle tagliatelle nel menù di un ristorante.

Il segreto di questa ricetta è nell’amalgamare al meglio funghi e prosciutto. Quei due ingredienti, legati con il burro fuso, creano un corpo di grande gusto e decisa sostanza. La preparazione di questa ricetta è semplice. Le tagliatelle possono essere sostituite tranquillamente con altre tipologie di pasta, come le fettuccine.

Per preparare le tagliatelle servono pochi e semplici ingredienti: 280 gr di tagliatelle, 100 gr di prosciutto,50 gr di funghi secchi, 30 gr di burro, 40 gr di Parmigiano grattugiato, 10 foglie di basilico fresco, sale e pepe.

Si inizia dalla preparazione del condimento. Fate ammorbidire i funghi in una ciotola d’acqua tiepida per un quarto d’ora e nel frattempo tagliate il prosciutto a listarelle sottili.

In una padella lasciate poi sciogliere il burro a fuoco dole e fatevi insaporire il prosciutto e i funghi, dopo che saranno stati ben strizzati e tagliati a pezzetti non troppo piccoli. Aggiungere anche le foglie di basilico spezzettate a mano, sale e pepe e lasciar cuocere per circa 30 minuti, allungando con acqua – ben calda – solo se necessario.

Una volta pronto il condimento, cuocete le tagliatelle in abbondante acqua salata, scolatele e ponetele nella padella con il sugo; amalgamate a fuoco vivo per qualche istante, mantecate con il Parmigiano e servite.