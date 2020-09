E' il formato di pasta perfetto per una domenica di festa

Le tagliatelle sono il piatto tradizionale di una domenica in famiglia. Non esiste famiglia italiana dove le nonne non abbiano preparato la sfoglia dorata da trasformare in tagliatella. La ricetta tradizionale è quella bolognese, con il classico ragout di carne. Ma la tagliatella è un formato di pasta prezioso, da poter abbinare anche con sughi freddi e innovativi.

La ricetta delle tagliatelle di oggi arriva direttamente dalla cucina dello chef stellato Bruno Barbieri.

Per rispettare la tradizione, la tagliatella va preparata a casa. Ecco la ricetta e quello che serve. Per le tagliatelle , si parte da 400 g di farina “00” e 4 uova.

Porre la farina sulla spianatoia formando una fontana e con le dita creare una cavità. Spolverizzare con un pizzico di sale, aprire le uova e metterle al centro del “cratere”.

Sbatterle leggermente con una forchetta per mescolare i tuorli con gli albumi; poi iniziare a incorporare poco alla volta la farina.

Passare quindi a lavorare l’impasto – ancora granuloso – con le mani fino a quando tutta la farina sarà incorporata. Dopo aver impastato circa 10 minuti energicamente, l’impasto dovrebbe risultare omogeneo. Formare una palla, avvolgerla nella pellicola e farla riposare per almeno 30 minuti.

Prendere dall’impasto una parte e formare una pallina regolare, appiattirla a forma a disco, stenderla sulla spianatoia infarinata con l’aiuto di un mattarello formando un disco dello spessore desiderato.

Arrotolare su se stessa la sfoglia ottenuta e con un coltello lungo e ben affilato tagliare striscioline di circa 1 cm.

Passiamo adesso al sugo freddo pensato da Bruno Barbieri. Gli ingredienti indicati dal mastechef più amato dagli italiani sono: Rucola 50g, Pomodorini datterini 250g, Parmigiano reggiano 40g, Squacquerone 40g, Aglio, Prezzemolo, Olio extravergine d’oliva, pepe e sale.

Adesso passiamo a preparare il condimento, un ragù a freddo. Pulite l’aglio, quanto pasta per profumare la nostra salsa, e tagliate qualche fettina a julienne. Appena fatto inseritelo in una terrina.

Lavate la rucola e affettatela finemente. E mettetela nella terrina. Tagliate a spicchi i pomodorini datterini e fate lo stesso. Spolverate il tutto con un po’ di parmigiano, un pizzico di sale, del pepe tritato e un filo d’olio extravergine d’oliva.

Adesso preparate la fonduta di squacquerone. Mettete il formaggio in un tegame, aggiungete del brodo o del latte, e mescolate continuamente, a fiamma dolce fino, a creare una salsa.

Preparate le tagliatelle, una volta pronte poi mettete nel tegame e amalgamatele al ragù freddo.

Per impiattare, versate la fonduta sul fondo del piatto e aggiungete le tagliatelle con un po’ di sugo. Guarnite con una spolverata di parmigiano, il prezzemolo a pioggia e un filo d’olio extravergine d’oliva.