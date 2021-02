Agrodolce, un classico della cucina siciliana

Tunnina ca cipuddata… Per i profani del dialetto siciliano occorre una spiegazione: ecco il tonno con la cipollata. E’ uno dei piatti simbolo della cucina siciliana. Alimento prezioso e ricco di sostanze nutritive, il tonno “non è carne, non è pesce ma è carne di pesce”. Con questa ricetta si passa ad una delle tecniche principali della cucina siciliana: l’agrodolce. Oltre alla “bistecca” di tonno, il protagonista di questa ricetta è la cipolla. Bianca, rossa o ambrata, la cipolla conferisce sapore e un gusto tradizionale. La ricetta prevede che le fette di tonno vengano infarinate e fritte. Successivamente vengono condite con una salsa agrodolce di cipolle, olio, aceto e zucchero. Per realizzare questa pietanza potete utilizzare tutte le varietà di cipolle. Le più indicate sono quelle bianche di Giarratana dal sapore più delicato. Per ottenere il massimo da questa ricetta, cercate di usare le fette di tonno che provengono dalla pancia del pesce. Sono le più grasse e saporite.

Ecco gli ingredienti per la tunnina ca cipuddata

6 fette Tonno rosso

6 Cipolle bianche di Giarratana

80 ml Aceto di vino bianco

50 g Zucchero

Sale e pepe

Olio extravergine d’oliva (q.b.)

Farina 00

menta fresca

uva sultanina (opzionale)

La ricetta, ecco come eseguirla

Iniziate la ricetta del tonno con cipolle in agrodolce partendo dal pesce. Sciacquatelo e asciugatelo bene con carta assorbente, poi infarinate e friggetelo un paio di minuti per lato. Via via che cuocete il pesce sistematelo nel piatto di servizio. Sbucciate le cipolle bianche di Giarratana, affettatele sottilmente, mettetele in una padella con un po’ di acqua e lasciate cuocere una decina di minuti. Poi scolate l’acqua, aggiungete abbondante olio extravergine, il sale e il pepe e proseguite la cottura a fiamma bassa fino a quando non diventeranno trasparenti. A questo punto unite l’aceto e lo zucchero (potete regolare l’agrodolce secondo il vostro gusto), alzate la fiamma e fate evaporare l’aceto. Versate la salsa con le cipolle sul tonno e lasciate raffreddare. Poco prima di portare in tavola il tonno con cipolle in agrodolce profumatelo con foglioline di menta fresca e, se volete, con qualche chicco di uva sultanina.