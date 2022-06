C'è tempo fino al 30 giugno per presentare le domande

Nuove opportunità per chi desidera lavorare nella sanità siciliana. È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2022 l’avviso di modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di collaboratore amministrativo professionale (cat. D) a tempo indeterminato presso l’ASP di Trapani.

L’avviso di modifica arriva a quasi due settimane dalla delibera, firmata dal commissario straordinario dell’Asp di Trapani Paolo Zappalà (delibera n. 537 del 20 aprile 2022), con cui era stato riaperto il bando, modificato l’iter selettivo ed elevato a 50 il numero dei posti disponibili.

Rispetto al bando originario, pubblicato nel 2019 in Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia-Serie Speciale Concorsi n.10 del 27/09/2019 e n.12 del 25/10/2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26/11/2019, non ci sarà più il test preselettivo, ma una prova scritta digitale, un’eventuale prova orale e una valutazione dei titoli.

I requisiti

Alla selezione indetta dall’ASP di Trapani potranno partecipare i candidati in possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea e idoneità alle mansioni, i partecipanti che godano dei diritti civili e politici, non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, non abbiano riportato condanne penali e che abbiano assolto gli obblighi di leva.

Per partecipare alle prove sarà inoltre necessario un diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio o titoli equipollenti.

La selezione

Nel caso in cui l’iter selettivo si svolga durante il periodo emergenziale l’ASP si riserva la facoltà di espletare una sola prova scritta (max 70 punti), che sarà effettuata da remoto o mediante l’ausilio di strumenti informatici e digitali e che consisterà in un test a risposta sintetica o multipla su argomenti affini al profilo professionale ricercato, e volti ad accertare la conoscenza delle principali tecnologie e applicazioni informatiche e della lingua inglese.

Se l’Asp opterà per una duplice prova sarà attribuito un punteggio massimo di 40 punti per la prova scritta e di 30 punti per la prova orale, che verterà sugli stessi argomenti del test scritto.

La successiva valutazione dei titoli (max 30 punti) terrà in considerazione i titoli di carriera (max 20 punti), i titoli accademici e di studio (max 3 punti), le pubblicazioni e i titoli scientifici (max 3 punti), il curriculum formativo e professionale (max 4 punti).

Tra le novità ci sarà anche la possibilità di valutare il servizio prestato per fronteggiare l’emergenza COVID-19 per almeno 60 giorni continuativi (fino a un max di 2 punti).

Le modalità tecniche ed operative di espletamento delle prove saranno rese note tramite apposito calendario, pubblicato sul sito dell’ASP di Trapani.

Come candidarsi

Le domande di partecipazione potranno essere presentate, tramite il portale dell’Asp di Trapani, entro le 23:59 del 30 giugno 2022.

Le oltre mille candidature già trasmesse in precedenza resteranno comunque valide, salvo la possibilità di reiterare l’istanza.

Per maggiori informazioni si rimanda alla modifica del bando e il bando originario, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia-Serie Speciale Concorsi n.10 del 27/09/2019 e n.12 del 25/10/2019.

Per ulteriori dettagli sarà possibile contattare l’UOC Risorse Umane – UOS Assunzioni e Amministrazione del Personale – Gestione ALPI dell’ASP di Trapani, via Mazzini 1 al tel. 0923805251 (lunedì dalle 9:30 alle 12:30 e giovedì dalle 15:30 alle 17:30).