PNRR, il Ministero della Transizione Ecologica seleziona 92 esperti

Romina Ferrante di

23/06/2022

Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico per il conferimento di incarichi di collaborazione a 92 esperti per la transizione ecologica in vari settori (management, giuridico-economico, progettazione tecnica, comunicazione e ITC).

I professionisti selezionati, porteranno avanti gli interventi previsti nell’ambito della missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), articolata in quattro specifiche aree: agricoltura sostenibile ed economia circolare (M2C1), transizione energetica e mobilità sostenibile (M2C2), efficienza energetica e riqualificazione degli edifici (M2C3), tutela del territorio e della risorsa idrica (M2C4).

Sono previsti lauti compensi, che oscillano dai 70.000 ai 90.000 euro lordi annui e incarichi fino al 31 dicembre 2023. La sede di lavoro per gran parte dei profili sarà Roma, eccezion fatta per le 8 figure in area management, che saranno assegnate ai seguenti raggruppamenti regionali: Sicilia – Sardegna; Puglia – Basilicata; Campania – Calabria; Lazio – Abruzzo – Molise; Marche – Toscana – Umbria; Emilia Romagna – Lombardia; Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria; Veneto – Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige.

I profili richiesti

Il bando del Ministero della Transizione Ecologica prevede il reclutamento delle seguenti figure:

3 program manager PNRR M2C1 Economia circolare e agricoltura sostenibile;

3 program manager PNRR M2C2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile;

2 program manager PNRR M2C3 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici;

2 program manager PNRR M2C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica;

35 project manager;

5 area manager coordinator PNRR M2C2 – M2C3;

2 area manager coordinator PNRR M2C4 – M3C2;

8 area manager;

2 esperti aiuti di Stato;

5 esperti in procedure di gara e contrattualistica pubblica;

1 esperto giuridico normativa ambientale;

3 esperti giuridici pareri e autorizzazioni ambientali;

3 esperti finanza e gestione dei finanziamenti;

2 esperti ufficio stampa;

1 esperto digital marketing;

2 esperti supporto ICT;

2 tecnici esperti in progettazione tecnica, esecuzione di opere ed interventi pubblici, monitoraggio e controllo, missione PNRR M2C1 Economia circolare e gestione dei rifiuti;

1 tecnico esperto in progettazione tecnica, esecuzione di opere ed interventi pubblici, monitoraggio e controllo, missione PNRR M2C2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile;

1 tecnico esperto in progettazione tecnica, esecuzione di opere ed interventi pubblici, monitoraggio e controllo, missione PNRR M2C3 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici;

3 tecnici esperti in progettazione tecnica, esecuzione di opere ed interventi pubblici, monitoraggio e controllo, missione PNRR M2C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica;

2 tecnici esperti monitoraggio ambientale PNRR M2C1;

2 esperti attuazione politiche finanziate con i fondi europei;

1 esperto ambito economico – mercato elettrico e/o energia;

1 esperto ambito economico – territorio e risorsa idrica.

I requisiti

Per poter partecipare sarà necessario:

il possesso di una laurea magistrale/specialistica o diploma di vecchio ordinamento in base allo specifico profilo (per i project manager, per gli 8 posti area manager e i 3 esperti finanza e gestione dei finanziamenti basterà anche una laurea di primo livello; per i 2 esperti ufficio stampa e per l’esperto digital marketing una laurea di primo livello in discipline umanistiche o scienze della comunicazione; per i 2 esperti supporto ICT una laurea di primo livello in scienze e tecnologie informatiche oppure in discipline scientifico/ tecnologiche);

conoscenza della lingua inglese di livello B2 del QCER (solo per gli esperti ufficio stampa e per l’esperto digital marketing sarà necessaria una conoscenza della lingua inglese di livello C1);

comprovata esperienza professionale negli ambiti corrispondenti ai ruoli;

per i 2 esperti aiuti di Stato, per i 5 esperti in procedure di gara e contrattualistica pubblica, per l’esperto giuridico normativa ambientale e per i 3 esperti giuridici pareri e autorizzazioni ambientali è necessaria anche l’iscrizione all’albo degli avvocati;

per i 2 esperti ufficio stampa: iscrizione all’albo dei giornalisti.

Come candidarsi

Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro le ore 18 del 4 luglio 2022 tramite la piattaforma Manpower dedicata alla selezione.

Dopo aver effettuato la registrazione, i candidati potranno inserire i propri dati anagrafici e il cv e ricevere una mail di attestazione della corretta presentazione, contenente un link per la dichiarazione dei requisiti obbligatori richiesti, da compilare entro 24 ore.

In base al possesso o meno dei titoli obbligatori il sistema produrrà in automatico l’elenco degli ammessi e dei non ammessi che riceveranno una mail di notifica.

I candidati ammessi riceveranno una seconda mail contenente un link per la compilazione di un’autovalutazione dei titoli preferenziali, da compilare entro 24 ore dalla ricezione in base alla quale sarà automaticamente generata una graduatoria, da cui attingere per effettuare i colloqui tecnici di selezione finale.

Per maggiori informazioni sul bando clicca qui.