L’allarme lanciato dai familiari impauriti

Un uomo è stato denunciato a Marsala dopo aver aggredito i carabinieri. Sono stati gli stessi militari dell’Arma a far scattare le manette ai suoi polsi. Il loro intervento si era reso necessario dopo la segnalazione di una lite in famiglia. Arrivati sul posto i carabinieri hanno dovuto fare i conti con un uomo di 41 anni in evidente stato di ubriachezza.

Il soggetto ha già dei precedenti

I carabinieri della sezione Radiomobile di Marsala hanno denunciato in stato di libertà G.M., 41 anni, marsalese con precedenti di polizia. In particolare, durante un servizio di pattuglia, i militari dell’Arma hanno ricevuto una richiesta di intervento per una lite in famiglia pervenuta tramite la locale centrale operativa.

L’uomo in preda ai fumi dell’alcol

Raggiunto l’indirizzo indicato in segnalazione, i carabinieri hanno appurato la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta probabilmente agli effetti dell’assunzione di alcol. Un soggetto considerato potenzialmente pericoloso. Ad avere confermato questa circostanza, cioè che fosse ubriaco, sono stati gli stessi familiari del 41enne, letteralmente impauriti dai suoi impeti d’ira. Erano stati loro stessi a chiedere aiuto.

La calma dei carabinieri e l’ira del 41enne

Sin da subito, il pregiudicato ha adottato un atteggiamento poco collaborativo nei confronti dei militari intervenuti. Dapprima, infatti, ha chiuso il portone d’ingresso nel tentativo di non farli entrare in casa, successivamente ha cominciato ad insultare i militari con frasi minacciose e offensive nei loro confronti. Notando che i carabinieri non reagivano alle sue provocazione, ed anzi cercavano di riportarlo alla calma, il 41enne ha iniziato a scagliarsi contro di loro con spintoni. Per evitare l’aggravarsi della situazione, i carabinieri hanno condotto l’uomo presso negli uffici della Compagnia di Marsala dove, al termine degli accertamenti, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di resistenza, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale.