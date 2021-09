piovono soldi

Sicilia fortunata, due vincite al 10eLotto a Marsala e Messina

Registrate vincite per un bottino totale di 22.500 euro

Tante le vittorie registrate sull’Isola

Sicilia fortunata nell’ultimo concorso del 10eLotto, con un 6 Oro da 12.500 euro centrato a Marsala (TP) e un 6 da 10mila euro a Messina, per un bottino totale di 22.500 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto, riferisce Agipronews, ha distribuito oltre 22 milioni di euro, per un totale di 2,9 miliardi dall’inizio del 2021.

Continua la scia fortunata

La Sicilia continua a sorridere grazie al Lotto. Sono tante le vincite registrate. Nel concorso del 3 agostoa Bagheria, in provincia di Palermo, il Lotto aveva premiato un fortunato giocatore con una vincita da 27.750 euro grazie a 6 ambi, 4 terni e una quaterna. Nel concorso del 3 agosto è stato centrato un “5” del valore di 43.256,64 euro. La giocata vincente è stata registrata nella tabaccheria di via Falcone Borsellino 100 a Termini Imerese, in provincia di Palermo.