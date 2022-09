A Messina undici manutentori e quattro autisti hanno firmato oggi il loro contratto di assunzione con ATM. Si tratta di un sogno che si avvera per i giovanissimi ragazzi presenti nella graduatoria dei manutentori apprendisti che speravano di riuscire a entrare nel mondo del lavoro, e per gli autisti selezionati sia della long list che dalla graduatoria in apprendistato.

La firma del contratto

“Ancora una volta dalla nascita della Società per azioni – dice il presidente di ATM, Giuseppe Campagna – ATM da opportunità di lavoro stabile ai giovani e meno giovani, mantenendo al proprio interno i servizi essenziali e alzando la qualità dell’offerta alla cittadinanza. È sempre una grande emozione incrociare gli sguardi pieni di soddisfazione dei nuovi membri della famiglia di ATM che firmano il loro contratto di lavoro a tempo indeterminato”.

Rafforzato il settore manutentivo

Le assunzioni annunciate nelle scorse settimane vanno a rafforzare il settore manutentivo, che si occupa della pulizia dei mezzi, dell’efficienza della segnaletica di fermata e delle pensiline, della manutenzione dei parcheggi, degli infopoint e dello stabile di ATM, e il gruppo degli operatori di esercizio per mantenere adeguato il numero di autisti in linea a fronte dei pensionamenti e dell’implementazione dei kilometri da percorrere.

In arrivo 4 nuove assunzioni a tempo indeterminato

L’ATM S.p.A., l’Azienda Trasporti di Messina, che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città, ha aperto le selezioni per quattro nuove posizioni lavorative a tempo indeterminato. La società ha, infatti, indetto tre bandi di concorso, per titoli e colloquio, per il reclutamento di figure ad elevata specializzazione, che saranno inserite a vario titolo all’interno dell’azienda.

I profili ricercati

In particolare, saranno selezionate le seguenti risorse:

n. 2 ingegneri specializzati in ICT – ITS (età compresa tra 21 e 29 anni) da inserire nell’unità organizzativa Sistemi ITS, di rete e videosorveglianza, con contratto di apprendistato professionalizzante (parametro 140 del CCNL Autoferrotranvieri Area Professionale 3 Amministrazione e Servizi);

secondo il CCNL Autoferrotranvieri per l’Area Servizi Tecnologici; n. 1 quadro per l’area Programmazione e Appalti, con contratto di diritto privato e parametro 250 del CCNL Autoferrotranvieri per l’Area Programmazione e Appalti.

I requisiti generali

Per partecipare a una delle tre selezioni sarà necessario possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE;

conoscenza della lingua italiana (livello C1) per i cittadini stranieri;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego;

non aver riportato condanne penali derivanti da sentenze passate in giudicato;

non essere stati dispensati, destituiti o licenziati dall’impiego presso una PA;

non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da una PA o un’azienda privata per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di atti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

solo per il profilo di ingegneri ICT età compresa tra i 21 anni e i 30 non compiuti;

risiedere o avere domicilio nel Comune di Messina o in comuni limitrofi e impegnarsi a stabilire lì la propria residenza o domicilio all’atto della stipula del contratto di lavoro.

Per il profilo di ingegnere ICT e di quadro per l’area Servizi Tecnologici sarà necessario il possesso di una laurea triennale in Ingegneria informatica o equipollente, per il profilo di quadro per l’area Programmazione e Appalti sarà sufficiente una qualunque laurea triennale.

La selezione

L’iter selettivo consisterà per tutti e tre i bandi in una valutazione dei titoli dei candidati sulla base dei cv pervenuti e di un colloquio conoscitivo, anche in videoconferenza, volto ad accertarne gli aspetti motivazionali e relazionali e le loro competenze teorico-pratiche.

Come candidarsi

La domanda di ammissione ai concorsi dovrà essere redatta in carta semplice e trasmessa dagli interessati entro e non oltre le ore 12:00 del 15 settembre 2022, esclusivamente via PEC all’indirizzo atm.messina@pec.it, allegando la documentazione richiesta.

Per partecipare alla selezione sarà, inoltre, necessario il pagamento di un contributo di segreteria di 10,33 euro.

Per maggiori dettagli è possibile consultare i tre bandi, reperibili nella sezione “Avvisi di selezione” ATM: