I Carabinieri della Stazione di Messina Bordonaro hanno arrestato un 41enne del posto con l’accusa di coltivazione, produzione e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Operazione di controllo e perquisizione

L’uomo era tenuto sotto controllo dai militari, che ne avevano monitorato i movimenti sospetti. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato due piante di cannabis indica con infiorescenze, oltre 60 grammi di marijuana contenuta in barattoli nascosti in cucina e 2250 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Le piante e la droga sono state inviate al RIS di Messina per le analisi. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Droga in auto e in casa, giovane in manette a Misterbianco

Non si arresta l’attività di contrasto allo spaccio di droga da parte dei Carabinieri della Compagnia di Catania, impegnati ogni giorno nel tentativo di smantellare una delle principali fonti di guadagno della criminalità organizzata locale. Una mirata operazione è stata condotta nella serata di ieri dai militari della Tenenza di Misterbianco, culminata con l’arresto di un 29enne del posto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sospetti e perquisizione del veicolo

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, una pattuglia in borghese a bordo di auto civetta stava perlustrando via Gramsci quando ha notato un’utilitaria condotta da un giovane che si guardava intorno in maniera sospetta. Insospettiti, i Carabinieri hanno deciso di fermare il mezzo per un controllo. Una volta identificato, il 29enne ha assunto un atteggiamento insofferente, come se volesse liberarsi al più presto della presenza dei militari. Questo ha spinto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti perquisendo l’auto, dove nel vano portaoggetti è stata rinvenuta una dose di crack del peso di mezzo grammo.

Scoperta di marijuana e perquisizione domiciliare

Contemporaneamente il giovane, credendo di non essere osservato, ha gettato dal finestrino un involucro di carta stagnola contenente 5,5 grammi di marijuana, prontamente recuperato dai militari. A questo punto è scattata la perquisizione anche presso l’abitazione dell’uomo, dove in camera da letto sono state trovate altre 6 dosi di crack del peso complessivo di 7 grammi e un bilancino di precisione, elemento che fa presumere l’attività di spaccio. Il 29enne è stato quindi tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.