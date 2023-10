La Polstrada è intervenuta per riportare la calma

Un automobilista infuriato e tanto nervosismo in seguito ad un incidente che ha coinvolto tre auto nell’autostrada A20, in territorio Messinese. L’altissima tensione ha rischiato di degenerare e solo il tempestivo intervento della polizia stradale ha evitato il peggio. Ma inevitabilmente questa situazione ha finito per scatenare rabbia, probabilmente per la dinamica dello scontro. Gli agenti hanno quindi dovuto pensare anzitutto a tranquillizzare tutti per evitare che l’episodio potesse degenerare.

Convinto a farsi trasportare in ospedale

L’incidente è accaduto all’altezza della galleria Baglio nella carreggiata in direzione Messina. Intorno alle 21 una lunghissima coda di automezzi si è formata per soccorrere uno dei tre automobilisti coinvolti nell’incidente. Ma non perché ferito, semplicemente perché era furibondo e mostrava segni di eccessivo nervosismo. La Polstrada, dopo oltre un’ora, è riuscita a convincere l’uomo a farsi trasportare in ospedale per via delle sue condizioni mentali non ottimali in quel momento. Solo dopo la situazione si è riuscita a sbloccare con il traffico che è tornato a defluire.

Il Tir a Gpl ribaltato

Generalmente le lunghe code in autostrada sono figlie di situazioni collegate ad incidenti, e non per questo meno delicate di quella che si è verificata ieri. Come accaduto nel settembre scorso quando un tir alimentato a Gpl si è ribaltato e ha bloccato l’autostrada in direzione Catania. L’incidente accadde all’altezza di Buonfornello. I mezzi coinvolti un furgone dell’Anas e un tir che si in traversò ed uscì fuori strada. Intervennero i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo e per rimuoverlo.

L’autotrasportatore non si accorse della presenza del mezzo dell’Anas, fermo in prossimità di un cantiere, e lo scansò all’ultimo istante. Nonostante la manovra la cisterna contenente il Gpl rimase danneggiata, provocando una leggera fuoriuscita del carburante. I vigili del fuoco, infatti, per mettere in sicurezza l’area intervennero cercando di capire se effettuare un travaso del liquido rimanente o innescare una combustione controllata.

Like this: Like Loading...