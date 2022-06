Si insedia il sindaco Federico Basile “scortato” da Cateno De Luca

Redazione di

16/06/2022

“Entro in punta di piedi come ho sempre fatto ma con grande voglia e determinazione e ringrazio i cittadini per avermi dato questa possibilità. Sono molto emozionato ma cerco di non esternare i miei sentimenti, per me è una nuova esperienza con un ruolo diverso rispetto a prima quando ero direttore generale. Il mio primo atto sarà la rimodulazione del piano di riequilibrio fermo da febbraio. Un ottimo piano che dobbiamo solo aggiornare”. Lo ha detto stamani il neo sindaco di Messina Federico Basile che si è insediato a Palazzo Zanca.

Continuità e velocità amministrativa

“Cercheremo – prosegue Basile – di sbloccare gli atti fermi in consiglio. La continuità è l’elemento che ci ha fatto avere un’ampia maggioranza e grazie a questo proseguiremo ad attuare il cambiamento. Quello che ci si aspetta da me è ora proseguire nella strada tracciata e continuare a portare avanti utili atti amministrativi questa volta con più velocità grazie alla maggioranza conquistata”. Accanto a lui l’ex sindaco Cateno De Luca, oggi ufficialmente candidato alla presidenza della Regione.

I seggi in consiglio

Le liste del neo sindaco Federico Basile, eletto sindaco al primo turno, ottengono il premio di maggioranza: 19 seggi. Le liste per Croce ne ottengono sette, più un seggio per Maurizio Croce arrivato secondo dietro Basile. Le liste per Franco De Domenico ottengono cinque seggi. Si attende in ogni caso la verifica del seggio centrale nei prossimi giorni.

Sicilia Vera verso 19 seggi

Se il premio venisse confermato, per la coalizione, saranno per l’appunto 19 i seggi per l’area Sicilia Vera: 11 alla lista Basile, cinque alla lista De Luca, tre a Prima l’Italia. Otto seggi vanno al centrodestra: Ora Sicilia ne ottiene tre, Fratelli d’Italia tre, Forza Italia uno, più Croce miglior candidato sindaco perdente. Se il candidato sindaco dovesse rinunciare, il seggio andrà a Forza Italia.