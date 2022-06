La ripartizione dei seggi a Messina

Mancano poche sezioni da scrutinare ma già sembra delinearsi la ripartizione dei seggi del Consiglio comunale di Messina. Le liste del neo sindaco Federico Basile, eletto sindaco al primo turno, ottengono il premio di maggioranza: 19 seggi. Le liste per Croce ne ottengono sette, più un seggio per Maurizio Croce arrivato secondo dietro Basile. Le liste per Franco De Domenico ottengono cinque seggi. Si attende in ogni caso la verifica del seggio centrale nei prossimi giorni.

Sicilia Vera verso 19 seggi

Se il premio venisse confermato, per la coalizione, saranno per l’appunto 19 i seggi per l’area Sicilia Vera: 11 alla lista Basile, cinque alla lista De Luca, tre a Prima l’Italia. Otto seggi vanno al centrodestra: Ora Sicilia ne ottiene tre, Fratelli d’Italia tre, Forza Italia uno, più Croce miglior candidato sindaco perdente. Se il candidato sindaco dovesse rinunciare, il seggio andrà a Forza Italia.

Contestazioni sul caos ai seggi

Intanto però non accenna a placarsi il caos elezioni in Sicilia. A Palermo e Messina si denuncia la peggiore disorganizzazione che dà vita a contestazioni su contestazioni e possibili ricorsi che rischiano di piovere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. A Messina si registrerebbero errori di trascrizione in 74 sezioni dove i dati riportati nelle relazioni riassuntive non corrisponderebbero alle schede. Dopo 56 ore dall’inizio degli scrutini, cominciati lunedì alle 14, così, non sono ancora noti i risultati definitivi.

Il caos dei conteggi

Dopo un blocco durato 24 ore nel pomeriggio di ieri sono ricominciati ad arrivare i dati di alcune sezioni: il conteggio finora riguarda 224 sezioni su 253. In 73 sezioni i conti tra votanti e voti non tornavano. Sono stati convocati i presidenti di seggio che ricontrollano i conti che hanno effettuato durante la lunga maratona elettorale. Conti dia quali dipenderà l’assegnazione del premio di maggioranza alle liste e dunque la composizione del consiglio comunale