E' accaduto a Messina

All’incrocio tra viale San Martino e via Maddalena, a Messina, un operaio è caduto da una scala mentre stava saldando una guaina a un’altezza di circa tre metri. Trasportato al Policlinico di Messina, è in gravi condizioni.

Il lavoro, secondo quanto riferisce Tempostretto.it si era necessario in seguito ad un principio di incendio che si era sviluppato a partire dall’impianto elettrico di un negozio.

Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. L’uomo è stato trasportato al Policlinico di Messina, dov’è arrivato in codice rosso.