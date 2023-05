All’altezza di Naso

Lungo la strada statale 116 ‘Randazzo Capo d’Orlando” a causa di una frana che ha interessato la sede stradale, in entrambe le direzioni, si è resa necessaria la chiusura temporanea del tratto compreso tra il km 52,600 ed il km 52,800, in corrispondenza del territorio comunale di Naso, in provincia di Messina.

Al momento il traffico veicolare viene deviato lungo la viabilità locale con indicazioni sul posto. Il personale Anas è impegnato nella gestione e nel ripristino della viabilità per garantire il prima possibile la circolazione su entrambe le corsie e in piena sicurezza.

Massi sulle strada dopo una frana, scivola con lo scooter, uomo in fin di vita

E’ in gravi condizioni un uomo vittima di un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla ex provinciale 16, in contrada Alcerito, nella zona di Vittoria.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo, un nordafricano, era in sella al suo scooter ma sarebbe scivolato per via della presenza di massi, legata ad una frana avvenuta precedentemente.

Un passante, dopo aver visto la vittima, ha allertato i soccorsi e poco dopo è arrivata un’ambulanza che ha provveduto al trasferimento dell’uomo al Pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria. Stando alle prime informazioni, il ferito si trova ricoverato in prognosi riservata.

Ad aprile franò tratto di statale nel Messinese per il maltempo

Ad aprile una frana, causata dalle piogge torrenziali, all’altezza del km 45,300 provocò la chiusura al traffico un tratto della strada statale 185 di Sella Mandrazzi, a Francavilla di Sicilia,nel Messinese.

Il traffico, da Giardini Naxos in direzione Novara di Sicilia venne deviato al km 50,100 sulla strada provinciale 7 I, con segnalazioni in loco.

Sul posto è subito intervenuto il personale Anas e le Forze dell’Ordine per le verifiche tecniche e per la gestione della viabilità in sicurezza. Anas ha riaperto al traffico un ulteriore tratto ammodernato dell’itinerario Palermo-Agrigento, tra Villafrati e Mezzojuso, nel Palermitano, compreso tra i km 226 e 227 della strada statale 121 “Catanese” e dove è ubicato il viadotto “Scorciavacche 2”.