AUTOSTRADE

Si è conclusa alle 13.45 l’assemblea odierna dei soci di Autostrade Siciliane, presieduta per l’occasione dall’ing. Leonardo Santoro su delega del Presidente della Regione Siciliana. Nel corso del’’incontro, mirato al rinnovo dell’organo d’amministrazione del Consorzio, l’ing. Santoro ha comunicato che il Presidente della Regione Siciliana, On.le Renato Schifani ha provveduto a designare l’avv. Filippo Nasca, quale nuovo Presidente del Consiglio Direttivo, e la dott.ssa Patrizia Valenti, per la carica di Componente del Consiglio Direttivo.

Il voto

L’Assemblea, preso atto e votato all’unanimità le investiture del Presidente Schifani, dopo una breve consultazione ha provveduto anche alla designazione e alla votazione dell’ing. Massimo Brocato quale terzo componente del Consiglio Direttivo, la cui designazione è riservata appunto alla minoranza assembleare.

Dichiarato eletto il nuovo Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane e dato mandato agli uffici per i successivi adempimenti amministrativi, l’ing. Leonardo Santoro ha tenuto a sottolineare l’importanza della scelta operata dai soci dell’assemblea che ha così oggi provveduto ad un’immediata ricostituzione dell’organo di governo attraverso profili tecnici e scongiurato temporanee conduzioni commissariali, che avrebbero potuto rallentare le cruciali attività in essere.

L’attacco di Barbagallo

“I disagi per i cantieri infiniti sulle tratte gestite dal Consorzio Autostrade Siciliane hanno prodotto, in seguito alle segnalazioni di Federconsumatori tra aprile e settembre 2021, una ingente somma da pagare agli utenti. Conoscendo le condizioni economiche del Cas che negli ultimi anni, anche per gli interventi di ordinaria manutenzione, si è presentato a Roma con il cappello in mano, ci chiediamo come pagherà queste somme”. Lo scrive in un post su Instagram il capogruppo del PD in commissione Trasporti alla Camera e segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, che annuncia la presentazione di un atto ispettivo sull’argomento. “Sara mio impegno interrogare il Governo per sapere esattamente – aggiunge – ogni dettaglio, non permetteremo che somme magari destinate a potenziare la sicurezza delle strade siciliane siano destinate a pagare multe ed errori della cattiva gestione da parte dei governi di centro destra di questa partecipata”