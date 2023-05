L'operazione dei carabinieri a Roccalumera

Prosegue l’attività di controllo nell’ambito delle iniziative finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e l’emersione del lavoro nero, disposti dal comando provinciale Carabinieri di Messina.

Nei giorni scorsi, i militari della compagnia di Messina Sud, supportati dai colleghi del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno sottoposto a verifica un cantiere edile allestito a Roccalumera.

I controlli

Nel corso dell’attività ispettiva, i militari dell’Arma hanno effettuato approfondite verifiche in tutti gli ambiti ove potevano emergere eventuali situazioni tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché violazioni concernenti gli aspetti contrattualistici e previdenziali.

All’esito dei controlli, i carabinieri hanno accertato violazioni alla normativa di settore, in particolare sono state constatate l’omessa formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e la mancata sottoposizione alla prescritta visita medica del personale dipendente. Inoltre, durante il controllo, i militari hanno scoperto anche la presenza di un lavoratore “in nero”.

Multe per 20mila euro

Il responsabile del cantiere è stato, pertanto, denunciato e a suo carico sono state irrogate ammende e sanzioni per l’ammontare di oltre 20.000 euro, con la contestuale sospensione dell’attività e l’obbligo di regolarizzare la posizione del lavoratore.

La campagna dei controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nel settore edile, proseguirà nei prossimi mesi in tutta la provincia, con il principale scopo di prevenzione alle gravi violazioni, che danneggiano fortemente i diritti dei lavoratori e mettono a serio rischio la loro incolumità.

I controlli della finanza

I finanzieri, al termine di un controllo ad Augusta ed in altri Comuni della zona nord del Siracusano nei cantieri edili e nel settore della ristorazione, hanno scoperto 15 lavoratori che lavoravano in nero. Dalle verifiche è emerso che per nessuno di loro era stata comunicata l’assunzione al Centro dell’impiego.

Controlli ad Augusta

Inoltre, in un’azienda che sta conducendo dei lavori nel centro storico di Augusta sono stati individuati 5 lavoratori non in regola, mentre in un ristorante sono stati trovati 4 dipendenti anch’essi mai assunti.

