Scattano serrati controlli dei Carabinieri nel litorale Sud della città luogo dei locali della movida notturna: 7 persone denunciate, 7 giovani segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti e 4 patenti ritirate.

I controlli su strada dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud, supportati dai motociclisti del Nucleo Radiomobile del capoluogo, su direttiva del Comando Provinciale Carabinieri di Messina, hanno intensificato i controlli del territorio lungo il litorale sud di Messina, in particolare nei villaggi di Giampilieri e Santa Margherita. Particolare attenzione è stata rivolta al controllo della circolazione stradale dove i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Messina, un 42enne ed un 58enne per guida sotto l’effetto dell’alcool, fermati alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Numerose le denunce

Un 24enne è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti perché colto alla guida sotto l’effetto di cocaina e cannabinoidi, un 21enne per porto abusivo di oggetti atti a offendere poiché, sottoposto ad un controllo, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball in metallo. Un 31enne denunciato per guida senza patente perché trovato alla guida del proprio motociclo con patente revocata; un 19enne per disturbo delle persone o del riposo poiché, dagli impianti stereo installati sulla propria autovettura, diffondeva musica ad alto volume arrecando disturbo alle persone.

Controlli antidroga

I Carabinieri della Stazione di Messina Tremestieri hanno denunciato, in stato di libertà, un 49enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma hanno fermato l’uomo sottoponendolo ad un controllo ed a perquisizione. L’atteggiamento dell’uomo durante il controllo ha insospettito i militari che hanno deciso di estendere la perquisizione al domicilio trovando 4 piantine di marijuana e materiale vario utilizzato per il confezionamento. Le piantine ed il materiale sono state sequestrati e l’uomo denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Messina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.