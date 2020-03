Si attende l'esito di altri tamponi

Sette militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Patti (Me) sono risultati positivi al coronavirus e il numero potrebbe aumentare nel corso delle prossime ore. Lo riporta TempoStretto.

Stanno tutti bene i sette Finanzieri positivi al virus ma, come detto, il dato è parziale in quanto ed è ancora in corso lo screening, avviato dopo lo sgombero della caserma avvenuto giovedì scorso. Alcuni test già eseguiti dovranno essere ripetuti perché il primo risultato non è stato considerato affidabile.

I sette militari sono al momento asintomatici e si trovano in isolamento già da giovedì scorso. Il focolaio all’interno del presidio delle fiamme gialle del centro messinese sarebbe attribuito alla presenza di un militare la cui moglie, infermiera all’Ircss Neurolesi, era stata contagiata in servizio. Per pianificare il ritorno in operatività della tenenza bisognerà attendere il risultato complessivo degli esami effettuati tra venerdì scorso e ieri.