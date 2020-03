la denuncia di un giovane: "ho chiamato l'asp ma nessuno sa niente"

Dopo un viaggio in Australia rientra a Lipari, termina il periodo quarantena ed è in attesa del tampone. Lo segnala il giovane Marco Lo Schiavo che nel periodo estivo gestisce un lido balneare nella spiaggia di pomice.

“Come me – dice – ci sono tanti ragazzi che mi contattano perché l’Asp non ci comunica niente e siamo qui chiusi in casa ad attendere. Ma qualcuno che è in quarantena da giorno 14 ha notizie sui tamponi che ci devono fare? Ho chiamato l’Asp e nessuno sa niente. L’ufficio igiene è chiuso, mi avevano detto di chiamare il 118 e quelli a momenti mi ridevano in faccia giustamente perché non è competenza loro”.

Dal distretto sanitario di Lipari fanno sapere che “è una competenza del dipartimento di igiene pubblica che è stato già sollecitato. Ma devono organizzare il servizio da Messina e per ora come si sa c’è super lavoro dappertutto. La quarantena come si legge nel dispositivo si esauriva ieri. Però occorre capire che è un momento di emergenza“.