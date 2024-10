Con l’accusa di detenzione illecita di armi e possesso di sostanze stupefacenti, detenute ai fini dello spaccio, i Carabinieri della Stazione di Francavilla di Sicilia (ME) e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno arrestato un 55enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine.

Indagini e perquisizione domiciliare

L’uomo da tempo era finito sotto l’attenzione dei militari dell’Arma che, dopo una meticolosa e mirata attività investigativa, nelle prime ore del mattino di ieri, sono intervenuti presso il suo domicilio per eseguire una perquisizione.

Sequestro di armi e marijuana

All’interno dell’abitazione, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato una pistola calibro 8 con relativo munizionamento, illegalmente detenuta, trovata in un mobiletto, una carabina ad aria compressa, artigianalmente modificata nelle parti meccaniche, con munizioni, trovata nella mansarda. Nel corso dell’attività sono stati trovati anche 400 grammi di marijuana contenuta in 6 barattoli, di cui due occultati nel cassetto del comodino della camera da letto e gli altri quattro, tra le cianfrusaglie, in un garage adibito a deposito, pertinente all’abitazione perquisita.

Perquisizione estesa e ritrovamento di piante di cannabis

La perquisizione è stata estesa anche ad un terreno nella disponibilità dell’indagato, laddove sono state trovate tre piante di cannabis, con infiorescenza e alte circa due metri, estirpate e sequestrate dai militari.

Analisi di laboratorio e accertamenti balistici

Lo stupefacente e le armi sequestrati sono stati consegnati ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio sulla droga e per gli accertamenti balistici sulla pistola e sulla carabina, volti a verificare, in particolare, se siano stati utilizzati per commettere crimini.

Arresto e disposizione dell’Autorità Giudiziaria

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato ristretto presso il carcere di Messina Gazzi a disposizione dell’Autorità

