Dopo tre mesi di latitanza è stato arrestato stamani dalla polizia e dai carabinieri a Messina Claudio Costantino, 37 anni, accusato di essere l’autore del duplice omicidio a Camaro San Luigi a Messina il 2 gennaio scorso.

Il delitto

L’ uomo avrebbe sparato contro Giovanni Portogallo (morto subito dopo) e Giuseppe Cannavò (deceduto dopo otto giorni in ospedale). La sera del duplice omicidio Costantino fuggì a bordo di uno scooter.

La ricostruzione della Pdello Stretto

La Procura messinese ha ricostruito la vicenda e aveva spiccato un mandato di arresto contro l’uomo rintracciato oggi. Sembra che alla base della sparatoria ci fosse un regolamento di conti nell’ambito dello spaccio di droga.

L’operazione della Polizia

Ad arrestare il sospettato gli agenti della polizia ed i militari dei carabinieri di Messina. Costantino, a seguito delle indagini, nelle fasi immediatamente successive al grave fatto di sangue, era stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale della città dello Stretto su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Il provvedimento di cattura, tuttavia, era rimasto ineseguito perché l’indagato aveva fin da subito fatto perdere le sue tracce.

Ritrovato nelle campagne di Rosarno

Le indagini degli specialisti della Squadra Mobile e dell’Arma dei Carabinieri, coordinate dalla Procura di Messina – Direzione Distrettuale Antimafia, hanno consentito di ricostruire il tragitto che ha condotto il latitante sino alle campagne di Rosarno, dove stamattina è stato localizzato ed arrestato.

Ancora diversi interrogativi

ma la vicenda non è da considerarsi ancora chiusa. I carabinieri del comando provinciale di Messina, coordinati dalla Procura della Repubblica, stanno svolgendo serrate indagini per individuare gli autori del raid criminale. Al momento si stanno ascoltando per “sommarie informazioni” numerosissime persone senza escludere alcuna pista investigativa. Secondo una prima ricostruzione Portogallo e Cannavò hanno tentato la fuga a piedi. Sul selciato sono stati trovati diversi proiettili.