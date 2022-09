In provincia di Messina sono due i collegi uninominali dove si vota, con circa 600.000 elettori totali. In quello tirrenico, che comprende il territorio da Barcellona Pozzo di Gotto ai Nebrodi fino all’Ennese, ci sono nomi pesanti in lista.

Il centrodestra con Tommaso Calderone

Il capogruppo all’Ars Tommaso Calderone, di Forza Italia, è colui che deve tirare la volata a tutta la coalizione, che si presenta compatta.

Il centrosinistra pesca nell’Ennese

Il centrosinistra schiera l’ex sindaco di Centuripe Giuseppe Arena, che avrà il compito di fermare l’avanzata non solo del centrodestra, ma anche di M5S e De Luca, in un territorio che in gran parte non è il suo.

La Baglio per l’M5S

Stesso discorso per Katia Baglio, ex consigliere comunale di Barrafranca, che è la proposta del Movimento 5 Stelle.

De Luca e gli altri

Con Sud chiama Nord di De Luca si torna nel messinese (sui Nebrodi, per la precisione), con la sindaca di San Teodoro Valentina Costantino (molto stimata anche in una parte di Catanese). E poi, Fabrizio Pulvirenti (Terzo Polo), Mario Pietro Coppolino (Italexit), Gaspare Di Stefano (Unione Popolare), Antonio Giuseppe Di Natale (Italia Sovrana e Popolare) e Patrizia La Monica (Vita).

I candidati nel collegio uninominale di Paternò-Acireale-Giarre

Nel collegio uninominale di Paternò-Acireale-Giarre per la Camera alle elezioni politiche 2022 il nome di punta del centrodestra è quello del dottor Francesco Ciancitto, ex consigliere comunale ed ex assessore nella giunta Failla. “Possiamo costruire una vera e propria rete non solo per rilanciare l’intera città di Paternò, ma l’intero territorio, visto che potremmo avere un senatore, due deputati nazionali e uno regionale”, ha detto Ciancitto, espressione politica di Fratelli d’Italia con il benestare di Ignazio La Russa.

Guglielmino capolista di +Europa

Chiara Guglielmino, classe 1989, da sempre impegnata nel mondo del sociale e della politica, è la capolista di +Europa. Ad accompagnarla in questa battaglia in provincia di Catania ci sono personalità forti e riconosciute come Marcello Carammia e Giuseppe Brancatelli.

Giovanni Carlo Amato per il M5S

Cinquant’anni, imprenditore, il Movimento Cinque Stelle schiera Giovanni Carlo Amato per la corsa alla Camera. Amato ha creato un’azienda che si occupa di artigianato e vende i suoi prodotti sia in Italia che all’estero.

Santo Orazio Primavera con De Luca

Santo Orazio Primavera, di Acireale, è un dirigente esterno della Regione. Conterebbe su una forte base di voti, con De Luca che spera di fargli da traino.