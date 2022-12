Il sogno spezzato dei fidanzati siciliani uccisi in Inghilterra

23/12/2022

L’omicidio dei fidanzati siciliani in Inghilterra è un mix tra l’orrore e l’ennesimo sogno spezzato. Perché fra i mille punti interrogativi che ruotano sul tragico episodio c’è la certezza di un amore infranto. Francesca Di Dio, 20 anni, di Montagnareale nel Messinese, aveva raggiunto il suo lui in questi giorni. L’amore della sua vita, Nino Calabrò, 26 anni di Barcellona Pozzo di Gotto. L’obiettivo era quello di trascorrere insieme le vacanze di natale. Ed alla fine il loro amore si è rivelato fatale, perché insieme hanno trovato la morte. I due sono stati uccisi in un’abitazione di Thornaby-on-Tees, comune di 24.741 abitanti nella contea del North Yorkshire.

Stavano per andare a convivere?

Nino Calabrò è il classico giovane siciliano in cerca di opportunità. Era andato via dalla Sicilia che non gli offriva opportunità lavorative. Aveva svolto il lavoro di cameriere, ultimamente faceva il croupier al casinò di Stockton on tes. Lei svolgeva l’attività di estetista e il suo sogno era proprio quello di andare a vivere con lui. Si dice che avesse già deciso di rimanere definitivamente, anche lei altra giovane perennemente appesa al filo sottile di un lavoro che fatica ad arrivare.

Si scava nella vita privata del ragazzo

Gli inquirenti al momento stanno scavando principalmente nella vita privata del ragazzo. Appare chiaro in questo caso dei fidanzati siciliani uccisi che l’obiettivo dell’omicida fosse proprio lui. Si sta provando a capire quali cosa facesse il ragazzo nel tempo libero, che tipo di amicizie o legami avesse allacciato in Inghilterra. A trovare i corpi alcuni amici alle 14 di ieri. Sono stati loro a dare l’allarme Si indaga per omicidio. Le indagini sono affidate anche all’unità Csi (la Crime Scene investigation), giunta sul posto dal distretto di Cleveland. C’è un fermo sospettato dell’omicidio.

Cosa dicono i media britannici

I media britannici hanno diffuso le dichiarazioni dell’ufficiale investigativo Peter Carr: “Un uomo e una donna sono purtroppo morti e un uomo rimane in custodia di polizia in relazione all’incidente. Vorrei rivolgere un appello a chiunque sia passato davanti agli appartamenti di Thornaby Road, precedentemente noto come The Royal George Pub, tra le 10:00 e le 11:00 di mercoledì 21 dicembre. Se qualcuno stava passando e ha visto qualcuno agire in modo sospetto o qualsiasi attività sospetta, per favore contattateci”.