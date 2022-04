Problemi già da ieri

Vento di scirocco e mareggiate alle Eolie creano non pochi disagi nei collegamenti e per le prossime 48 ore la situazione tenterà al peggioramento.

Scirocco e mare agitato

Fine settimana con lo scirocco e per le festività Pasquali che coincidono con l’arrivo dei primi turisti, disagi nei collegamenti per le Eolie. Per le isole minori gli aliscafi della Liberty Lines viaggiano con riserva. Regolari da Milazzo per Vulcano, Lipari e Salina, ma sempre con difficoltà soprattutto per gli ormeggi carenti.

I disagi alle isole Eolie

A Lipari si attracca nello scalo alternativo di Punta Scaliddi. Disagi anche per l’attracco delle navi partite da Milazzo. Per le prossime 48 ore le previsioni non promettono nulla di buono. Le difficoltà erano già iniziate nella giornata di ieri con la sospensione di alcune corse per le isole minori.

L’aliscafo “Adriana M” nonostante il forte scirocco era riuscito ad attraccare nel porticciolo di Scari. A bordo c’erano circa 150 passeggeri tra isolani e turisti anche stranieri. E altri 150 viaggiatori sono potuti partire. In mattinata da Napoli alle Eolie era arrivata la nave “Laurana” della Siremar con oltre 400 turisti.

Il meteo in Sicilia

Giornata stabile in Sicilia per giovedì 14 aprile ma non del tutto soleggiata per il passaggio di nubi alte e stratiforme. Non sono previsti, tuttavia, effetti degni di nota. Venti tesi dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Ionio mosso; Basso Tirreno da mosso a molto mosso. Stabili le temperature ed in alcuni casi in lieve aumento. Sia nei valori massimi che nelle minime. Massime dai 12 ai 24 gradi. Previsti 21 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 17 a Catania, 12 ad Enna, 19 a Messina, 21 a Palermo, 16 a Ragusa, 18 a Siracusa, 24 a Trapani.

Per venerdì 15 aprile, possibili piogge sul versante sudorientale

Pe la giornata di venerdì 15 aprile, nuvoloso per nubi alte tra Campania, Calabria e Sicilia dove non mancheranno spazi soleggiati, soprattutto durante le ore centrali della giornata. Rischio di prime precipitazioni entro fine giornata su Sicilia sudorientale. Venti tesi dai quadranti sud-orientali. Ionio mosso; Basso Tirreno da mosso a poco mosso. Temperature stabili.