Maltempo: stamane partito un solo aliscafo

Maltempo e disagi alle Eolie. L’unico mezzo che ha viaggiato nella prima mattinata è stato l’aliscafo “Zibibbo” della Liberty Lines, partito da Salina e con tappe a Lipari, Vulcano e Milazzo. Sulle sette isole soffia da ieri sera vento da ovest-nord-ovest a 40 chilometri orari, con mare forza 5-6.

Disagi nelle scuole

Disagi sia nelle scuole che in ospedale e guardie mediche per il mancato arrivo di docenti e sanitari per il cambio di turno. Nella rada di Lipari si sono rifugiate due navi cisterna della Marnavi, e due barche a vela, mentre nel porto di Sottomonastero ben attraccati vi sono la nave dei rifiuti della Green Fleet e un aliscafo.

Piogge e allagamenti

Gli ultimi giorni sono stati anche caratterizzati da abbondanti piogge soprattutto che a Lipari hanno creato problemi nelle vie nelle vie Franza e Roma che si sono allagate. La via Franza, tra l’altro, permette di arrivare in ospedale e in zona vi è anche la scuola elementare.

Allerta meteo gialla

Allerta gialla per il maltempo oggi in sette regioni d’Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Le precipitazioni localmente potranno assumere carattere di forte temporale o in alcuni casi anche di nubifragio. Mare molto mosso nello Stretto di Messina.

Temperature massime in calo, inferiori alla norma. Venti da moderati a tesi di Maestrale, con ulteriori rinforzi sul mar Tirreno e nel Canale di Sicilia.