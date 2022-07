Furti ed estorsioni, sgominata la banda di ladri che parlava in “codice”

Rischio altissimo di frane a Capizzi, la Regione interviene nel quartiere Fortina

L’area in questione si presenta con stradine sconnesse e con numerose lesioni agli edifici privati, fatti sgomberare in via cautelativa. Il crollo del muro di sostegno ha innescato un progressivo dissesto geomorfologico che, in questi anni, si è cercato di contenere in attesa di un intervento org...