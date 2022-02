arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Taormina (ME) hanno arrestato un uomo della provincia di Messina poiché nei suoi confronti sono emersi gravi indizi di colpevolezza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo sospettato di spaccio

In particolare, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Taormina, durante un servizio di osservazione nel territorio di Giardini Naxos, notando movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione di un so uomo del luogo hanno deciso di pedinarlo. I militari, dopo aver constatato che l’uomo si aggirava per le vie di Giardini Naxos a bordo di un ciclomotore, insospettiti dal suo comportamento hanno deciso di sottoporlo a un controllo nel momento in cui lo stesso imboccava un vicoletto che portava all’ingresso secondario di alcune abitazioni.

La perquisizione

Il soggetto è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di un involucro contenente 8 grammi circa di marijuana. I militari dell’Arma hanno sequestrato anche la somma di 400 euro in contanti, in banconote di vario taglio. La perquisizione, estesa presso il domicilio dell’individuo, ha permesso di rinvenire ulteriori 30 grammi circa di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

La droga ai Ris

La sostanza stupefacente è stata inviata al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi tecniche di laboratorio, dal cui esito è emerso che dal quantitativo di droga rinvenuta era possibile ricavare circa 160 dosi. L’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, al termine della quale, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Messina ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.