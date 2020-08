In corso all'ospedale Papardo

E’ in corso nell’obitorio dell’ospedale Papardo di Messina, l’autopsia sulla salma della dj Viviana Parisi, il cui corpo è stato trovato tre giorni fa nelle campagne di Caronia dopo cinque giorni dalla scomparsa con il figlio Gioele di quattro anni, che non è stato ancora trovato. La Procura di Patti ha nominato come periti due medici legali, Elena Ventura Spagnolo e Daniela Sapienza, e l’entomologo Stefano Vanin. La famiglia della vittima, che nell’inchiesta è parte lesa, ha nominato un proprio consulente, la dottoressa Pina Certo, e due legali per rappresentarla, gli avvocati Pietro Venuti e Claudio Mondello.

“Già dovrebbe essere stato fatta una Tac, quindi si procederà con il repertamento entomologico e con l’esame autoptico. Si tratta di valutare in un determinato modo secondo quelle che sono tempistiche, modalità e accertamenti da seguire. La Procura di Patti ci ha chiesto i classici quesiti: epoca, causa e mezzi della morte”. Lo ha detto il medico legale Elvira Ventura Spagnolo, uno dei periti del pm che eseguirà al Papardo l’autopsia sulla dj Viviana Parisi, 43 anni trovata morta tre giorni fa a Caronia.

“La signora aveva dei problemi, ma non voglio lasciare dichiarazioni sul suo stato di salute. Sembra che il periodo del Covid l’abbia profondamente sconvolta”. Lo ha detto l’avvocato Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi.

“Anche il marito – ha aggiunto il penalista – vuole sapere la verità come tutti. Lui è distrutto dalla vicenda: ha perso la moglie e suo figlio non è stato ancora trovato. Gli interrogativi sono tanti. Il fatto che la donna ha camminato tanto dopo l’incidente e non è scattato subito un accertamento. E’ stata trovata in un posto che era già stata battuto nei giorni precedenti. E non sappiamo se l’incidente è avvenuto prima o dopo la scomparsa del bambino”. Sull’appello a “parlare” del procuratore di Patti a “chiunque abbia visto qualcosa utile alle indagini”, l’avvocato commenta che “ci sono tanti punti oscuri, ma noi – aggiunge il penalista – abbiamo fiducia sugli inquirenti. Adesso aspettiamo esito dell’autopsia”.