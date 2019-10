Nel comune del Messinese

Non andrà perduto il finanziamento di sei milioni e 300mila euro per la costruzione del nuovo liceo scientifico di Santa Teresa Riva, nel Messinese.

L’Ufficio regionale per l’espletamento delle gare di appalto di Trapani, al quale era stata assegnata la procedura di verifica dei requisiti amministrativi e della congruità economica dell’offerta delle ditte risultate idonee ad eseguire i lavori, è riuscito infatti a completare in sole tre sedute – per complessivi dieci giorni – il proprio lavoro. La proposta di aggiudicazione esitata dalla commissione presieduta dall’avvocato Paolo Ruggieri è già stata trasmessa alla Città metropolitana del capoluogo peloritano, che è la stazione appaltante.

Si è trattato di una procedura anomala – essendo ancora vacante la presidenza dell’Urega di Messina, competente per territorio – e proprio per questo si è innescata una vera e propria corsa contro il tempo per riuscire a impegnare le risorse concesse dal ministero dell’Istruzione.

“Uno sforzo di efficienza doveroso e che deve rappresentare la regola e mai l’eccezione”, sottolinea il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che appena un mese fa aveva voluto riunire tutti i vertici degli Urega dell’Isola proprio per sollecitare “una marcia in più per sfruttare fino in fondo tutti i finanziamenti a disposizione”. “Ero sicuro – conclude Musumeci – che quell’appello alla responsabilità non sarebbe caduto nel vuoto: la strada è tracciata, continuiamo a batterla senza esitazioni”.