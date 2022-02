Aveva cucinato sue ricette a Casa Sanremo

Tragico incidente nel Messinese. Lo chef Alessio Terranova, 37 anni, ha perso la vita nell’incidente sul punto della Statale 113 al confine tra Oliveri e Falcone. Il noto chef viaggiava su una Bmw bianche che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il guard-rail. Uno scontro violentissimo che ha fatto anche prendere fuoco alla vettura.

Inutile corsa in ospedale

La gravità dell’impatto non ha lasciato scampo a Terranova. Per lui è stata inutile la corsa verso l’ospedale di Patti. Inutili i tentativi dei medici di salvargli la vita, con la morte avvenuta poco dopo.

È rimasto, invece, ferito, un altro passeggero della vettura, un 33enne, amico della vittima, che è ricoverato al Policlinico di Messina per le gravi ferite riportate. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. Si stanno analizzando le telecamere presenti in quel tratto di strada.

Terranova tornava da esperienza a Casa Sanremo

Lo chef, originario di Falcone, tornava dall’esperienza di Casa Sanremo, dove era aveva cucinato alcune sue note ricette.

Il sindaco di Falcone “In pochi giorni dalla soddisfazione allo sgomento”

“In meno di una settimana – ha commentato su Facebook il sindaco di Falcone – dall’immensa soddisfazione professionale di Sanremo ed al farci gioire per te e con te, a lasciarci distrutti e smarriti per il tuo tragico ed improvviso addio alla vita! Avevi tanti progetti di cui mi parlavi con entusiasmo ed anche ingiustizie subite da riscattare; invece tutto è finito così, con uno schianto fatale ed a ciascuno di noi rimarrà dentro quella parola non detta, quell’atto non fatto”.

Ed ha continuato: “Oggi è un giorno d’immenso dolore per tutta la comunità di Falcone, che si stringe alla mamma, al fratello, a tutti i parenti e ai tantissimi amici! A tutti noi mancherà il tuo sorriso, la tua allegria, la tua immensa simpatia e la tua sincera amicizia; e ti ricorderemo sempre con affetto”.