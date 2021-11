l'intervento in località valle muria

Vigili del fuoco in azione a Lipari in località Valle Muria

Un 30enne è scivolato riportando un trauma cranico e la frattura del polso

Il recupero della persona infortunata è avvenuto tramite un elicottero

Il giovane è stato trasferito al Policlinico di Messina

Alle ore 15 circa di ieri la squadra dei vigili del fuoco di Lipari è intervenuta per dare soccorso a persona in località Valle Muria. Il malcapitato di circa 30 anni, per cause ancora da definire, è scivolato da un’altezza di due metri riportando un trauma cranico e una frattura al polso.

Il giovane recuperato tramite un elicottero

Il recupero della persona infortunata per il successivo trasferimento al Policlinico di Messina è avvenuto mediante l’elicottero AW139 Drago 142, proveniente dal nucleo elicotteri VVF di Catania del reparto volo VVF.

Non si tratta dell’unico salvataggio effettuato ieri in Sicilia. Brutta disavventura infatti anche per un escursionista nelle Madonie, rimasto ferito in seguito ad una caduta e impossibilitato a muoversi. Immediatamente sono scattati i soccorsi che hanno visto il soccorso alpino in prima fila. In meno di due ore l’uomo, A.P. di 55 anni, ha ricevuto il primo soccorso ed è stato imbracato in sicurezza per essere trasferito nell’ospedale più vicino.

L’intervento

L’allarme è scattato ieri intorno alle 16, il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (Sass) è intervenuto a favore di un escursionista, residente in provincia di Palermo, infortunatosi ad un arto inferiore, in fase di discesa tra la Cresta della Quacella e Piano Iole, nel gruppo montuoso delle Madonie in territorio di Polizzi Generosa. Una squadra del Soccorso Alpino, partita dalla sede di Petralia Sottana, si è immediatamente diretta verso il luogo dell’infortunio.

La collaborazione con la forestale

Nel frattempo il Soccorso Alpino provvedeva ad allertare il centro operativo provinciale del corpo forestale ed il distaccamento forestale di Polizzi Generosa, dal quale partiva il commissario Antonino Di Gangi che garantiva l’apertura di un cancello e rendeva accessibile una strada forestale attraverso la quale veniva raggiunto l’infortunato. L’escursionista, dopo le prime cure in loco, veniva trasportato fino all’ambulanza del 118 inviata all’accesso della strada forestale dalla centrale operativa 118 Palermo-Trapani, su richiesta del Sass. L’intervento si concludeva poco prima delle 17.45.

Un uomo colto da infarto salvato dalla Guardia costiera

C’è un terzo salvataggio effettuato nelle ultime ore in Sicilia.

Si è conclusa positivamente la vicenda di uno dei passeggeri della nave da crociera britannica “Spirit of Adventure”, il signor Robin B. di 76 anni, colpito da infarto del miocardio nel pomeriggio di ieri, domenica 7 novembre. L’anziano, nonostante le oggettive difficoltà per effettuare le operazioni, è stato salvato grazie al coordinamento tra guardia costiera e il corpo Italiano del Sovrano Ordine di Malta che ha garantito un proprio medico. Si è riusciti a effettuare non solo l’intervento di primo soccorso ma anche il recupero e il trasferimento dell’uomo al più vicino ospedale nel Messinese.

L’attività di salvataggio

Alle ore 13.25 circa infatti, su coordinamento della centrale operativa del comando generale del corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera, veniva inviato l’elicottero da ricerca e soccorso AW139 Nemo 11-09 del comando base aeromobili guardia costiera di Catania. Dopo 20 minuti di volo veniva raggiunta l’unità in navigazione, circa 10 miglia nautiche a sud di Capo Spartivento, in direzione dello Stretto di Messina.

L’elicottero arriva col medico

L’elicottero, con a bordo anche un medico del corpo italiano del Sovrano Ordine di Malta, iniziava l’operazione di evacuazione medica (la cosiddetta Medevac) calando, con il verricello di soccorso, il proprio aerosoccorritore marittimo che, pochi minuti dopo, procedeva ad immobilizzare il passeggero ed a trasferirlo a bordo del Nemo 11-09. Alle ore 14,25 il recuperato veniva trasportato presso l’ospedale Policlinico di Messina ed affidato al personale sanitario per le successive cure mediche.