Il Presidente della Regione elogia l'équipe del Policlinico

Un intervento chirurgico senza precedenti, eseguito al Policlinico universitario di Messina, ha salvato la vita a un uomo colpito al volto dal corno di una capra.

L’impatto, violentissimo, gli ha perforato l’occhio e raggiunto il cervello. Un caso rarissimo e gravissimo, risolto grazie a un’operazione complessa, che ha permesso la ricostruzione della base cranica e della retina.

Il paziente, dopo giorni di cure intensive, è tornato a casa e sta recuperando anche la vista. Un risultato che ha attirato l’attenzione anche del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha voluto esprimere pubblicamente il suo apprezzamento.

“A Messina un esempio straordinario di eccellenza siciliana”

“Questo straordinario risultato – dice Schifani – dimostra ancora una volta come, anche in Sicilia, possiamo contare su professionisti di altissimo livello e su strutture sanitarie capaci di esprimere eccellenze riconosciute a livello nazionale. A loro va la riconoscenza di tutti i siciliani: è grazie a competenza, dedizione e spirito di squadra che la nostra sanità può continuare a dare risposte efficaci e umane ai bisogni dei cittadini”.

Parole che mettono in luce non solo il valore tecnico dell’intervento eseguito, ma anche l’importanza del lavoro di squadra e della dedizione che ogni giorno caratterizzano il personale sanitario dell’isola.

Il caso del Policlinico di Messina viene così elevato a simbolo di una Sicilia che sa funzionare, che sa investire nelle proprie risorse umane e che, quando supportata adeguatamente, è in grado di competere con le migliori realtà sanitarie del Paese.

Il presidente Schifani ha colto l’occasione per ribadire la necessità di continuare a sostenere e valorizzare queste eccellenze, affinché diventino la regola e non l’eccezione nel panorama sanitario regionale.