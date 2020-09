Continuano le indagini della Procura

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo dopo la morte in mare del sottufficiale Aurelio Visalli, deceduto durante una operazione di soccorso nel mare di Milazzo. Questo pomeriggio sul corpo del militare sarà eseguita l’autopsia su disposizione dei procuratori. Una decisione a sorpresa visto che era stato deciso in precedenza di restituire la salma ai familiari. Secondo alcune indiscrezioni, la decisione è stata presa dopo che gli avvocati della famiglia di Visalli hanno chiesto di accertare con sicurezza le cause della morte.

Ieri mattina la salma, dalla camera ardente allestita nell’aula consiliare del comune mamertino, è stata trasferita all’ospedale Giuseppe Fogliani. Slittano quindi i funerali.

Sono tanti i dubbi ancora da chiarire sula dinamica della tragedia. La direzione marittima di Catania ha diramato un breve comunicato. “Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della tragica vicenda in cui ha perso la vita il 2° Capo Aurelio Visalli. È ancora forte il dolore per la perdita del nostro Sottufficiale, scomparso nel tentativo di prestare soccorso a chi era in pericolo. Col suo gesto ha onorato la divisa che indossiamo e il lavoro che ogni giorno svolgiamo per la sicurezza dei nostri cittadini. Quello che possiamo dire – al momento – è che, in situazioni come queste, quando è in pericolo la vita di qualcuno, come nel caso dei due ragazzi che stavano per annegare nel mare antistante Milazzo, il fattore tempo è l’elemento essenziale e determinante per il buon esito del soccorso”.

Nel giorno del dramma hanno fatto discutere le dichiarazioni del cognato del sottufficiale morto, secondo cui Visalli si poteva salvare. Ora parla anche il fratello dello sfortunato sottufficiale. Roberto Visalli. “Mio fratello era un eroe già da vivo. Penso che ogni persona che si sveglia la mattina per compiere il proprio dovere affrontando tanti sacrifici debba essere considerato un eroe. Mio fratello era buonissimo; aiutava sempre tutti., nei mie confronti era protettivo”.