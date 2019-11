è accaduto a santa lucia del mela

Un ex consigliere comunale di Santa Lucia del Mela, Santino Pandolfo, 54 anni, ha subito gravi ustioni in tutto il corpo per l’incendio di una stufa a gas.

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Trasportato all’ospedale Fogliani di Milazzo, non sarebbe in pericolo di vita ma la prognosi è riservata.

Dopo le prime cure, i medici hanno disposto il trasferimento in elisoccorso al Centro ustioni di Palermo.