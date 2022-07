Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 luglio, tra mezzanotte e le 5 del mattino, l’autostrada A19 “Palermo-Catania” sarà chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Buonfornello e Agglomerato Industriale.

La sostituzione di un elettrodotto

Il provvedimento è necessario per consentire a E-Distribuzione di eseguire i lavori di sostituzione di un elettrodotto di media tensione in attraversamento delle carreggiate autostradali in corrispondenza del km 38. “Durante la chiusura – dice l’Anas -, il percorso alternativo è costituito dalla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”.

Brillamento del viadotto San Giluiano

Mercoledì 20 luglio sarà eseguita la demolizione controllata con esplosivo dell’ultima porzione del viadotto San Giuliano, dalla pila 20 in poi, lungo la vecchia sede della strada statale 640 e fino all’innesto con l’autostrada A19. Le operazioni interesseranno 12 pile e 13 campate, corrispondenti a circa 440 metri di viadotto sui 1138 metri complessivi, di cui 700 metri erano già stati fatti brillare lo scorso 16 dicembre. Il brillamento del viadotto è previsto per le ore 10:00, tuttavia già dalle ore 9:30 inizierà l’evacuazione cautelativa dei residenti degli immobili ricadenti entro la fascia di sicurezza, al fine di evitare che gli stessi escano fuori dalle loro abitazioni durante la volata. Durante le operazioni, il traffico veicolare non eccedente le 7 tonnellate proveniente da Agrigento e diretto in autostrada potrà proseguire attraverso l’area urbana di Caltanissetta e, tramite via Borremans, raggiungere lo svincolo di Caltanissetta Xirbi da dove sarà possibile immettersi sulla nuova sede della statale 640. I mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate potranno invece proseguire sulla SS640dir e sulla SS626.

Ripavimentazione dello svincolo di Giostra

Sabato 23 luglio saranno effettuati lavori di ripavimentazione della rampa di uscita dello svincolo autostradale Giostra, nella tangenziale di Messina. Il Comitato Operativo Viabilità (Cov) che si è riunito nella Prefettura di Messina, a seguito delle opportune valutazioni ha definito nel pomeriggio dello scorso 12 luglio il piano operativo ritenuto più opportuno per lo svolgimento dei lavori. Le attività di scarificazione profonda e rifacimento del nuovo tappetino stradale in asfalto verranno effettuati nell’arco di otto ore, tra le 6 e le 14, di sabato 23 luglio. Nel corso di quelle ore lo svincolo non sarà percorribile e pertanto sulla A20 Messina-Palermo sarà interdetto temporaneamente al transito l’ingresso autostradale di Villafranca, mentre chi si trova in viaggio da Palermo verso Messina dovrà osservare l’uscita obbligatoria al casello di Rometta. Nessuna variazione alla viabilità è stata invece disposta per chi viaggia in direzione Palermo.