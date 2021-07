Il rogo più vasto nel versante di S.Domenica di Vittoria

Da ieri sera i vigili del fuoco sono impegnati per contrastare un vastissimo incendio che ha colpito la città di Messina. Diverse squadre si sono avvicendate per lo spegnimento dei tanti roghi che hanno interessato nel cuore della città i quartieri di Camaro, Bisconte, Cataratti, Bordonaro e San Giovannello, ed ha colpito anche circa 200 ettari di interfaccia nei comuni di Letojanni, Gallodoro, S.Domenica di Vittoria dove stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco.

Canadair e turni raddoppiati

Nel versante di S.Domenica di Vittoria l’incendio ha interessato una zona appartenente all’oasi del fiume Alcantara. Da questa mattina i vigili del fuoco della caserma “Bevacqua” sono anche coadiuvati dai lanci del canadair. Attualmente le squadre stanno ancora operando e sono stati raddoppiati i turni di servizio per garantire massima attenzione alla sicurezza della città.

Salvate abitazioni e animali

A coadiuvare le operazioni la squadra boschiva ei vigili del fuoco congiuntamente alla squadra della guardia forestale della Sicilia, due squadre dei pompieri della sede centrale con due autobotti di rincalzo alle autopompe. L’intervento dei vigili del fuoco ha salvaguardato diverse abitazioni e numerosi animali.

Da ieri sera fiamme ininterrotte

Sono diversi i fronti del fuoco non solo a Messina ma un po’ in tutta la Sicilia. Da ieri pomeriggio i roghi si susseguono uno dietro l’altro. Alimentati dalle alte temperature e dal vento caldo, senza escludere la mano dei piromani, sono diversi i roghi registrati tra Palermo, Messina e Catania. I più devastanti hanno riguardato nel palermitano, a Piana degli Albanesi, gli 800 gli ettari di bosco devastati. Proprio a Messina, elicotteri del corpo forestale e vigili del fuoco sono intervenuti ieri sulle colline sopra la frazione di Camaro. Un vasto incendio, su almeno 4-5 fronti, ha interessato anche l’area di Catarratti e quella vicina al complesso Mito. E nella zona del Villaggio Bordonaro, a Sud-Ovest della città dello Stretto, distrutti ettari di campagna. La sala operativa ha ricevuto nelle ultime ore più di centinaia di telefonate dai residenti allarmati per i numerosi focolai e il fumo nero ben visibile anche a distanza. Brucia anche Catania. Dal centro alle periferie sono numerosi gli incendi segnalati dai residenti. Al momento sono più di 70 le richieste di interventi per incendi di vegetazione e sterpaglie.