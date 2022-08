Allerta gialla

Un nubifragio si è abbattuto questa mattina a Lipari, la maggiore isola delle Eolie, in provincia di Messina. La bomba d’acqua si è abbattuta sul’isola, allagando anche la via principale il corso Vittorio Emanuele. Il fiume d’acqua proprio nel giorno della festa del patrono San Bartolomeo ha invaso anche i negozi.













Strade come fiumi

Fiumi d’acqua con danni anche nelle vie Amendola e Roma con la gente bloccata anche in casa. Disagi e danni anche nel lungomare di Canneto. Fiume d’acqua anche nel torrente vicino Unci e come nel centro di Lipari anche qui sono esplosi di tombini. Disagi per i tanti turisti che affollano le Eolie. Soprattutto per i tanti turisti che hanno riempito le strutture portuali che si sono ritrovati con le imbarcazioni allagate. Nella via Amendola saltato anche il basolato. Al lavoro vi sono i vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile, dell’associazione Radiomatori eoliani, e la ditta Bel Mar che cura le questioni idriche e fognarie.

Maltempo e trombe marine

Si sono registrate anche due trombe d’aria marine nel giro di 24 ore nelle isole Eolie. La prima due giorni fa avvistata nella spiaggia di “Pecorini” a Filicudi. La seconda avvistata ieri pomeriggio a Stromboli. Per fortuna non si sono registrati danni.

Maltempo anche a Palermo

Temporale a Palermo poco dopo le 6 quando per oltre mezzora soprattutto il capoluogo siciliano è stato investito dalla pioggia battente. I vigili del fuoco sono intervenuti in particolare in viale dell’Olimpo, in viale Cesare Brandi, in via Lanza di Scalea, in via San Lorenzo, nella zona dell’ospedale Cervello per soccorrere automobilisti rimasti con l’auto in panne. E’ stato chiuso il sottopasso di viale Regione Siciliana all’altezza di viale Lazio. La protezione civile regionale, infatti, ieri ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alle 24 di oggi per condizioni meteo avverse in tutta la Sicilia.