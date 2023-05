Due corsi d’acqua straripati, paesi isolati

Il maltempo ha colpito in queste ore anche la zona ionica della Sicilia, con piena di torrenti e danni specie nella zona orientale. In particolare tra Sant’Alessio Siculo e Santa Teresa di Riva, nel Messinese, si è registrata la piena dei torrenti, l’Agrò ed il Savoca. I danni più significativi si sono registrati nella cittadina di Antillo, nel tratto in prossimità della passerella sulla statale 114. Antillo è rimasta isolata per alcune ore a causa delle frane verificatesi in zona, sulle strade provinciali 15 e 19 che conducono al centro abitato e lo collegano con i limitrofi comuni di Limina e Casalvecchio.

Barche e ruspa danneggiati

A Santa Teresa le forti piogge hanno trascinato via alcune barche ed è stata anche travolta una ruspa. Si è reso necessario l’intervento delle autorità per liberare la carreggiata e renderla nuovamente fruibile sulla Sp 23 bis Misserio-Artale-Misitano-Rimiti. Almeno per il momento non si registrano, invece, danni nella zona di Taormina e Giardini Naxos.

Precipitazioni proseguiranno

D’altronde le stesse previsioni meteo avevano evidenziato il fatto che sarebbero continuato anche oggi il maltempo in Sicilia. Nuvole e precipitazioni protagoniste. Inoltre in sei province, Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna, è prevista allerta gialla con condizioni meteo avverse. Lo si legge nell’avviso numero 23121 della protezione civile regionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico.

Il bollettino della Protezione civile

Le precipitazioni, nella nota della Protezione civile regionale, saranno: “Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia nordorientale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sui restanti settori orientali, generalmente deboli altrove”.

Condizioni meteo avverse

Dalle prime ore di oggi, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia orientale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Sicilia determinando molte nubi, foriere di acquazzoni o temporali diurni.

