A Galati Marina gli interventi tampone non servono più, neanche quelli disposti un mese fa dal sindaco De Luca, in attesa del progetto da 738mila euro che dovrebbe finalmente risolvere il problema dell’erosione.

I residenti sono esasperati, tanto che stamani hanno deciso di bloccare la strada statale, per attirare l’attenzione delle istituzioni. Un’attenzione che, a dire il vero, c’è stata, l’assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli era stato in sopralluogo pochi giorni fa, ma non basta se non si velocizzano i tempi. “Ieri sono state aperte le buste – ha detto Minutoli – e la commissione sta valutando le offerte pervenute”. “I lavori – ha aggiunto il sindaco Cateno De Luca – potranno iniziare tra 15 giorni perché ci sono procedure burocratiche (certificazione antimafia ed altro) che impediscono la consegna sotto riserva”.

