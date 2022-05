i fatti a messina

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati in genere, concentrati, in particolare, nelle aree rurali del capoluogo, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud, con il supporto dei Carabinieri Cacciatori di Sicilia, hanno scoperto una serra artigianale adibita alla coltivazione di piante di marijuana.

La serra di marijuana in una casa rurale disabitata

Nel corso del servizio, all’interno di una casa rurale disabitata, i Carabinieri delle Stazioni di Messina Bordonaro e Messina Gazzi hanno rinvenuto una serra artigianale, attrezzata con lampade, sostanze fertilizzanti e bilance di precisione, nel cui interno erano sistemate 54 piante di marijuana di altezza variabile tra i 50 centimetri ed un metro.

Un borsone con oltre un chilo di droga pronta per la vendita

Inoltre, sempre all’interno dell’edificio rurale, i militari dell’Arma hanno altresì rinvenuto un borsone contenente sei buste di plastica con all’interno complessivamente un chilo e trecento grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana già pronta per esser ceduta.

Piante e droga poste sotto sequestro

Le piante e tutta la sostanza stupefacente sono state sottoposte a sequestro ed inviate ai Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio.

Droga pronta per essere spacciata, due giovani in manette

Due giovani sono stati arrestati nella zona di San Leone, a Catania, a bordo di un’auto con diverse dosi di droga. A beccarli i poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della polizia. Alla vista dei poliziotti hanno subito mostrato nervosismo e quando gli agenti hanno capito tutto hanno perquisito l’auto da dove sono uscite le dosi di stupefacente.

Le accuse

I due sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle 22 una volante, impegnata nell’ordinario servizio di controllo del territorio, controllava un’autovettura con a bordo due giovani, in zona San Leone. Considerato l’atteggiamento insofferente al controllo dei due soggetti, i poliziotti li sottoponevano a perquisizione che dava esito positivo in quanto, all’interno dell’autovettura, venivano rinvenuti e sequestrati circa 26 grammi di marijuana, 16 di hashish e circa 4 di cocaina in involucri già confezionati e pronti per essere smerciati, oltre a un bilancino di precisione utilizzato per la pesatura delle sostanze.

Sequestrati anche soldi

Venivano sequestrati, inoltre, 75 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Alla luce della ricostruzione dei fatti i due sono stati arrestati e mezzi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Spacciatore colto in flagrante

In queste ore i carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato un 39enne catanese accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga. I militari, passando in via Officina, hanno osservato una cessione di droga ad opera dell’uomo al momento del loro passaggio e, una volta scesi dall’auto, sono riusciti a bloccarlo. Sottoposto a perquisizione personale, il 39enne è stato trovato in possesso di 7 dosi di marijuana e della somma contante di 60 euro ritenuta provento dello spaccio.