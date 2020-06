Nelle case popolari di Pace

E’ quanto successo ieri a Messina nel corso di un intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118.

A Messina: un uomo dichiarato morto si risveglia. Ieri pomeriggio in un’abitazione delle case popolari di Pace alcuni residenti hanno visto un appartamento dal quale usciva acqua e non riuscendo a mettersi d’accordo con il proprietario, un 70enne, hanno allertato i vigili del fuoco, che hanno fatto irruzione dalla finestra del balcone.

Poi sono giunti i sanitari del 118, che avrebbero dichiarato deceduto l’anziano ed è stato chiamato il medico legale. Mentre quest’ultimo stava ispezionando il cadavere, l’uomo si è risvegliato stringendo la mano del professionista.