Prima edizione del Motorshow elettrico di Messina nel segno di Alessandro Lombardo. È lui, infatti, che ha vinto la manifestazione voluta da Atm con la collaborazione del Comune di Messina, di Aci Sport Italia e Lpd Italia. Nella categoria dei debuttanti, invece, vittoria per Andrea Di Caro.

Giancarlo Fisichella ha guidato accanto a Cateno De Luca

Nella tre giorni di questa prima edizione a tema elettrico, sono stati tanti gli ospiti che si sono susseguiti a bordo pista e non solo, da Giancarlo Fisichella, pilota Ferrari Af Corse, ad Antonino Trio, atleta della nazionale italiana di salto in lungo e Maria Andrea Virgilio, atleta paralimpica campionessa di tiro con l’arco.

Hanno allietato il pubblico anche le interviste del noto conduttore siciliano Salvo La Rosa e la presenza del sindaco di Messina, Cateno De Luca, che ha coraggiosamente accettato di sedersi al fianco di un pilota in un “giro veloce” con delle vetture da gara. Il primo cittadino della città dello Stretto si è accomodato proprio accanto a Gianluca Fisichella.

Il circuito all’esterno del Pala Rescifina

La scelta non casuale di allestire il circuito all’esterno del centro vaccinale più importante della provincia, il Pala Rescifina, ha contribuito a dare un impulso alle vaccinazioni che sono aumentate del 25% rispetto alla settimana passata.

Campagna “Siamo riusciti a dare rilievo ad un tema importante”

“Siamo estremamente soddisfatti e orgogliosi di come è andata la manifestazione – dichiara il presidente di Atm, Giuseppe Campagna – Grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale e le altre aziende partecipate, siamo riusciti a dare rilievo al tema della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale coinvolgendo tutte le fasce d’età. Abbiamo scommesso sulle aziende e sui professionisti locali e abbiamo vinto, come ci hanno dimostrato i sorrisi dei tanti spettatori presenti. Siamo pronti per organizzare la seconda edizione, le parole del sindaco sono state chiare in tal senso”.

Due autisti Atm hanno esordito come piloti

Emozionatissimi i due giovani autisti di Atm che hanno debuttato in questa manifestazione come piloti, Emanuela Costantino e Biagio Midili, che alla sua prima prova è riuscito a conquistare un meritatissimo secondo posto nella categoria debuttanti, sconfiggendo piloti più esperti.

Numeri importanti per la prima edizione

I numeri occupazionali dell’evento sono stati importanti, oltre 30 le aziende siciliane coinvolte e oltre 200 persone sono state impegnate nella manifestazione.

La classifica, tra i professionisti, Riolo terzo

Categoria Professionisti: 1. Lombardo 2. Casella 3. Riolo 4. Ricciardi.

Categoria Debuttanti: 1. Di Caro 2. Midili 3. Bronzetti (“Marchettino”) 4. Mauriello.