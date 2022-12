Un altro giovane originario di Messina Christian Zoda, di 23 anni, è morto mercoledì scorso dopo essere stato ferito a colpi di pistola davanti la pizzeria del padre a Albstadt, cittadina tedesca a Sud di Stoccarda. Un fatto ancora avvolto dal mistero anche per la stampa tedesca che sta seguendo da giorni quanto accaduto.

Il ragazzo è morto in ospedale

Secondo quanto ricostruito fino ad adesso, il giovane ferito verso mezzogiorno era stato portato in ospedale dov’è morto nel pomeriggio. Dopo rapide indagini la polizia tedesca ha fermato un uomo di 52 anni, che conosceva la vittima, con addosso la pistola con cui avrebbe sparato a Zoda. Il delitto sarebbe collegato alla sparizione di un’altra italiana, Sandra Quarta, 20 anni. Il cadavere della ragazza e’ stato trovato nel giardino del 52enne che ha sparato a Zoda.

Altri due giovani muoiono all’estero

Dopo l’omicidio nel Regno Unito dei due fidanzati Nino Calabrò e di Francesca Di Dio, un altro siciliano è morto in Germania. Come riporta il sito tedesco Schwarzwaelder bote, tutto sarebbe iniziato domenica mattina, quando la ventenne italiana Sandra Quarta è stata vista per l’ultima volta prima che si perdessero le sue tracce. Prima un sorvolo della polizia nel distretto Albstadt di Ebingen che non dà alcun esito, poi le perquisizioni e un altro nulla di fatto. Colpi sparati dentro ad un cortile. L’obiettivo, risulta subito chiaro, era colpire il 23enne di origini messinesi Christian Zoda tendendogli un’imboscata davanti alla pizzeria gestita dal padre. Zoda rimane gravemente ferito e neppure il tempestivo trasferimento in ospedale riesce a salvargli la vita.

Arrestato un sospettato, ipotesi duplice omicidio

Poco dopo, un sospetto viene arrestato. Si tratta di un 52enne che porta ancora con sé l’arma. Cominciano a emergere tasselli che legano la sparizione di Sandra Quarta alla sparatoria mortale contro Christian Zoda. Il 52enne sospettato di aver premuto il grilletto contro il messinese sarebbe infatti stato legato alla donna – avrebbero condiviso lo stesso appartamento – e, inoltre, potrebbe esserci una connessione anche tra i due giovani. Il fermato sarebbe Michele Q., lo zio di Sandra Quarta, ragazza scomparsa tra il 18 e il 19 dicembre e il cui cadavere sarebbe stato trovato nel giardino dello stesso Michele Q. Lo riporta Bild. Dalle testimonianze raccolte dal quotidiano nella città di Albstadt, Christian Zoda e Sandra Quarta sarebbero stati amici stretti. La polizia continua le indagini.

Il corpo della giovane trovato sotto terra

Mercoledì sera, durante l’interrogatorio del sospettato, l’uomo dà agli agenti un indizio sul luogo in cui si trova la Quarta. Gli inquirenti iniziano quindi a scavare nel suo giardino e lì trovano il corpo. Anche lei è stata uccisa, probabilmente con una fucilata, ma su questo particolare vige al momento il massimo riserbo, almeno fino ai risultati dell’autopsia. Il sospettato è stato portato davanti al magistrato ed è in custodia.