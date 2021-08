"con De Luca ci scriviamo, ma no su regionali, ne parleremo nel 2022"

Salvini a Messina “Con De Luca ci scriviamo ma no su regionali. Ambizione è candidato Lega a governatore”.

Ponte sullo Stretto: “Spero opera si faccia con fondi Ue”.

“Spero Sicilia non diventi zona ‘gialla’. Non si può chiedere Green pass e fare sbarcare non vaccinati”.

L’ordinanza sospesa di Musumeci e pene severe per i piromani.

“Con il sindaco di Messina mi scrivo regolarmente sui problemi della città però non abbiano mai affrontato tematiche regionali, ne parleremo nel 2022. Adesso lavoriamo. Oggi non incontrerò Cateno De Luca: ho ritenuto mio dovere e piacere portare da ex ministro degli Interni il mio ringraziamento ai vigili del fuoco anche perché questa è una delle sedi messe peggio e quindi occorre investire non basta dire grazie ai pompieri”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in visita alla caserma dei vigili del fuoco di Messina. Il leader della Lega a tutto campo su vari temi.

Ambizione è candidato Lega a governatore

“Come Lega lavoriamo con gioia e impegno in Sicilia ancora per un anno e poi parleremo nel 2022 di chi si candiderà alle regionali penso che la Lega sarà forza trainante in questa Regione e non solo perché ormai in Assemblea regionale c’è stato l’ingresso dei quattro nuovi deputati ma perché siamo determinanti. Penso – ha aggiunto – che quello che ha fatto la Lega per la Sicilia si moltiplicherà, quindi abbiamo l’ambizione, non la pretesa, che sia la Lega insieme agli alleati del centrodestra, a indicare il prossimo presidente della Regione: per me è un obiettivo a portata di mano”.

Ponte sullo Stretto: “Spero opera si faccia con fondi Ue”

“Ho preso il traghetto per venire qui, spero presto Sicilia e Calabria siano unite da un ponte che sarebbe un’opera straordinaria a livello mondiale”, ha detto il leader della Lega. “Farebbe risparmiare tanto inquinamento e tanto tempo – prosegue Salvini – e porterebbe l’immagine della Sicilia, della Calabria e dell’ingegneria italiana in tutto il mondo: quindi faremo l’impossibile affinché con i soldi che l’Europa ci manda si faccia anche questo benedetto ponte, che sarebbe un bellissimo segnale”.

“Spero Sicilia non diventi zona ‘gialla’”

“Spero la Sicilia non diventi zona gialla, non si può chiedere il Green pass per andare in pizzeria, in spiaggia e in piscina a Messina, Catania o Palermo e poi far sbarcare migliaia di persone da paesi dove il vaccino non esiste”, prosegue Salvini a Messina.

Afghanistan, “no ondata arrivi in Italia”

“Accogliere chi ha collaborato con l’Italia in Afghanistan è un dovere, ma nell’anno dei record degli sbarchi il nostro Paese non può farsi carico di una nuova ondata di arrivi: gli altri Paesi europei facciano la loro parte”. Lo scrive Matteo Salvini su Twitter mentre è in visita ai vigili del fuoco di Messina. “I discorso di ieri di Biden è stato pessimo ed è incredibile che si perdano altri giorni e che ministri non vengano a riferire immediatamente, ma la settima prossima in Parlamento. Accogliere in Italia alcune decine di persone che hanno collaborato con la nostra ambasciata mi sembra doveroso, ma che nessuno ci venga a parlare di accogliere decine di migliaia di afgani. In Italia – prosegue Salvini a Messina – abbiano già accolto 35 mila clandestini, gli altri paesi europei facciano il loro”.

L’ordinanza sospesa di Musumeci

“Spero non servano nuovi obblighi, nuovi limiti, nuovi divieti o nuove chiusure, sia in Sicilia come nel resto d’Italia, siamo in pieno agosto e spero che questa straordinaria terra accolga tanti turisti, ma quelli che pagano non quelli che sbarcano come mi segnalano nelle ultime ore”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Messina durante una visita alla caserma dei vigili del fuoco, rispondendo a una domanda sull’obbligo del green pass per l’accesso negli uffici pubblici previsto da una ordinanza, al momento sospesa, firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci.

“Spero – aggiunge Salvini – che i dati in Sicilia come nel resto d’Italia da qui a settembre siano in miglioramento come auspicabile. I cittadini stanno dimostrando buon senso e rispetto delle regole. Si stanno vaccinando a milioni liberamente”.

Aumentare pene piromani

“Ieri ero nel cuore del parco dell’Aspromonte, ho incontrato i sindaci, gli agricoltori, i cittadini, i volontari, che stanno combattendo contro i criminali che bruciano vita e natura e la Regione Calabria già oggi interverrà. Ritenevo mio dovere unire Calabria e Sicilia anche nel fronte della lotta agli incendi venendo a portare omaggio ai vigili del fuoco di Messina ringraziandoli per quello che hanno fatto”. A dirlo il leader della Lega Matteo Salvini in visita alla caserma dei vigili del fuoco di Messina.

“Ho già sentito il presidente Draghi – prosegue Salvini – occorre aumentare uomini e mezzi. Non è possibile che ogni estate si ripeta la stessa tragedia, quindi bisogna aumentare le pene nei confronti dei criminali che incendiano, assumere più vigili del fuoco e soprattutto cambiare mezzi perché gli elicotteri ed i canadair a volte volano solo perché i piloti fanno dei miracoli. Bisogna investire, ci sono questi fondi europei, questa è prevenzione, tutela dell’ambiente, è vita, quindi Calabria e Sicilia unite dalla lotta agli incendi”.

