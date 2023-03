Il giudice dispone obbligo dimora casa di notte

Carabinieri della compagnia di Taormina hanno arrestato due giovani, di 19 e 20 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti. Bloccati mentre erano su dei ciclomotori mentre da Giardini Naxos si stavano recando a Letojanni, sono stati trovati in possesso di oltre 100 grammi di marijuana.

Durante una perquisizione di una casa di Letojanni in loro uso militari dell’Arma hanno sequestrato altri 900 grammi circa di marijuana e oltre 60 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento di ‘dosi’.

Obbligo di dimora per i due giovani

I due giovani, dopo l’arresto, sono stati sottoposti al rito direttissimo e il giudice ha disposto per loro l’obbligo di dimora con permanenza in casa durante le ore notturne. Sono state avviate le procedure per la revoca del reddito di cittadinanza percepito dai due giovani.

Traffico di droga in piazza dello spaccio, 3 arresti a Siracusa

Intanto, gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno arrestato tre uomini accusato di far parte di una rete di spaccio in viale dei Comuni, nella zona nord di Siracusa. Sono ai domiciliari gli indagati, Salvatore Leonardi, Anthony Magnano, e Matteo Cester, che, nelle prossime ore saranno sentiti dal gip del Tribunale per l’udienza di convalida della misura cautelare.

In particolare, due di loro sono stati sorpresi mentre cedevano 4 dosi di crack ad un tossicodipendente della zona. Una successiva perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare, a loro carico, 3,90 grammi di cocaina, 12,20 grammi di hashish e la somma di 166 euro probabile provento dell’attività di spaccio.

Gli inquirenti hanno poi sottoposto a perquisizione l’abitazione del terzo indagato, il quale è stato scoperto mentre stava per confezionare dosi di stupefacente per un totale di 11,12 grammi di cocaina e 5,47 grammi hashish.

A quest’ultimo è stata sequestrata la somma di 141 euro.

Nel corso delle indagini, è emero che gli spacciatori della piazza di Viale dei Comuni, per eludere e rallentare le operazioni della polizia, avevano collocato in un sito ben visibile una bustina termosaldata contenente zucchero,

fingendo che fosse cocaina, al solo fine di ingannare gli investigatori che, credendo di aver trovato lo stupefacente, si sarebbero allontanati senza operare ulteriori controlli.